Festa dei nonni 2023: quando e perché si celebra

Bologna, 29 settembre 2023 - Arriva la festa meno conosciuta ma forse una delle più importanti: il 2 ottobre è, infatti, il giorno dedicato agli amati nonni. Punti di riferimento importanti per i nipoti e per le famiglie. Ecco perché si celebra la Festa dei Nonni e da quando è stato istituita.

Perché si festeggia il 2 ottobre

Il 2 ottobre per la tradizione cattolica è la Festa degli Angeli Custodi. E i custodi della famiglia sono proprio loro: i nonni. Ma non solo religione, la Festa dei Nonni è riconosciuta anche come ricorrenza laica. In Italia la Festa dei nonni è stata infatti istituita con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 “per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale”. Contestualmente, è stato anche decretato il ‘Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia’, in favore dei nonni che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale. Per l’occasione, regioni, province e comuni italiani possono promuovere, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni, così come il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può impartire le opportune direttive affinché le scuole propongano iniziative volte ad approfondire la funzione determinante dei nonni nella famiglia e nella società. Si festeggia invece la quarta domenica di luglio la Festa degli Anziani. A istituirla è stato Papa Francesco nel 2021. Nel 2023 è stata il 23 luglio.

Le istituzioni hanno così voluto sancire il ruolo che essi rivestono nella nostra società ove rappresentano un importante punto di riferimento, una risorsa di grande valore, un patrimonio di esperienza e saggezza cui attingere, oltre che un concreto ed indispensabile aiuto nell'educazione dei giovani all'interno delle famiglie di appartenenza.

La Festa dei nonni negli altri Paesi

Negli altri Paesi la data cambia a seconda delle tradizioni: in America, ad esempio, si festeggia il giorno dopo il Labor Day, la festa che consacra la fine dell’estate e il ritorno al lavoro nel primo lunedì di settembre; nel Regno Unito nella prima domenica di ottobre; in Canada il 25 ottobre. In Francia, invece, nonne e nonni vengono festeggiati separatamente.