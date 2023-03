Festa della donna 2023 a Bologna, le iniziative di oggi per l’8 marzo

Manifestazione per la Giornata Internazionale della Donna

Bologna, 8 marzo 2023 – La Casa delle donne per non subire violenza di Bologna aderisce allo sciopero di Non Una Di Meno. E rende pubblici i dati di accessi alle casa: le donne che nel 2022 si sono rivolte all’ente per non subire violenza di Bologna sono 914, di cui 879 perché hanno subito violenza (43 in più rispetto al 2021). Di queste, 616 si sono rivolte alla ‘Casa’ per la prima volta nel 2022, mentre 263 erano già in percorso dagli anni precedenti.

I dati raccolti nel 2022 mostrano una prevalenza di donne nate in Italia: le donne nate in Italia che si sono rivolte alla Casa sono state 405 (il 67% circa), mentre le donne nate in altri Paesi sono state 193, e in 18 casi il dato non è stato rilevato. Tra i nuovi casi, il 58% delle donne (357) hanno figli/e. Di 626 bambine e bambini, quasi la metà hanno a loro volta subito violenza. Sono infatti 302 (il 48.2%), i bambini e le bambine che hanno subito violenza diretta o assistita. Tanti gli appuntamenti per tutta questa settimana.

Gli eventi

Il Forno di Calzolari per tutta questa settimana donerà metà del ricavato dalla vendita del pane del mese intitolato “Il disgelo, Acqua e Vita”.

Oggi inaugura anche la mostra di Roberto Cerè con le foto scattate dentro la Casa delle donne nel 2016 (appuntamento al Centro sociale Pedrini di Crespellano alle 18).

Al Conservatorio GB Martini, Sala Bossi, ore 18, tornano le musiche di Cécile Chaminade (1857-1944). All’Archiginnasio di Piazza Galvani, l’incontro ’8 marzo: oltre la mimosa… Le Donne in Agricoltura coltivano la bellezza dei fiori tutto l’anno’, organizzato da Confagricoltura Emilia-Romagna: appuntamento alle 15 con la presidente della Casa delle donne, Susanna Zaccaria.

Infine, un’idea per la cena di stasera: il ristorante pizzeria Caruso, in via del Parco 13d, devolverà l’intero ricavato alla Casa della donne.

La mappa dell’associazione Orlando

Dai consultori alle piazze, dai centri anti-violenza agli sportelli sociali, dalle associazioni alle librerie e biblioteche. L’Associazione Orlando si è data l’obiettivo di realizzare una mappa “collaborativa” e interattiva dei luoghi delle donne per le abitanti della Città metropolitana di Bologna, “attraverso lenti di osservazione femministe e intersezionali”, con lo scopo di renderli visibili, rafforzarli e interconnetterli, perché i luoghi delle donne sono esperienze concrete che ridisegnano i territori, intervenendo in settori fondamentali della vita pubblica e privata, rispondono a bisogni e desideri e propongono un altro modello di società.

Per individuarli, l’Associazione Orlando ha avviato il percorso partecipato “I luoghi delle donne” - rivolto ad associazioni, collettivi e gruppi informali, attivi sui temi di genere, del pensiero e delle pratiche femministe - che si articolerà in due incontri (il primo è stato il 6 marzo): l’11/12 marzo e l’1 aprile. Attraverso questi appuntamenti, oltre alla realizzazione della mappa, ci si potrà confrontare su quali azioni potrebbero prendere forza da una collaborazione tra i luoghi

Arte

Oggi per l’8 marzo la Pinacoteca nazionale di Bologna e Palazzo Pepoli Campogrande saranno aperti con ingresso gratuito per i visitatori. Entrambe le sedi sono aperte dalle 9 alle 19.