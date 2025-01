Scomparsi, il mondo degli invisibili: le storie di chi cambia vita e di chi non c'è più

Bologna, 20 gennaio 2025 - Fantasmi. Fuggitivi. Disperati. Morti ammazzati. Morti per disgrazia. Gente che vuole cambiare vita, a volte gente che non ce la fa più. I numeri, sì. Ogni giorno, ogni benedetto giorno, in Italia viene denunciata la scomparsa di ottanta persone; quattro in Emilia-Romagna; più di una nelle Marche: la metà si ritrova dopo poco, l’altra metà no. Ci vuole tempo, a volte servono decenni e più i giorni passano più le angoscie si moltiplicano. Mogli, mariti, figli, genitori, parenti, amici. Sale la paura, sorge spontanea la domanda: dove sei, cosa ti è successo?