Scuole chiuse oggi dopo il terremoto: ecco dove

Forlì, 18 settembre 2023 – Dopo le forti scosse di terremoto che hanno scosso l’Appennino tra la provincia di Firenze e l’Appennino di Forlì, molti sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse per precauzione: sono in corso i controlli dei vigili del fuoco e della protezione civile, subissati da centinaia di telefonate dei cittadini. Nella zona del Forlivese si segnalano crepe negli edifici: danni a Tredozio che è stato epicentro di varie scosse in mattinata.

Scuole chiuse dopo il terremoto del 18 settembre: ecco dove

Focus: Cosa fare in caso di terremoto

Dove sono le scuole chiuse

Niente lezioni a Tredozio, per cominciare, ma anche a Modigliana, nel Forlivese, comune ha già pagato un tributo altissimo in termini di frane durante le alluvione di maggio. Qui il sindaco Jader Dardi è stato svegliato dalla scossa: “Sono uscito e mi sono mosso per il centro, invitando le persone a stare lontano dagli edifici. Nel percorso che abbiamo fatto, dall'esterno non vedo situazioni di pericolo. Stiamo eseguendo verifiche e abbiamo adottato un'ordinanza di chiusura delle scuole, in attesa dei controlli. Ci mancava anche il terremoto, speriamo sia finita qui”, dice all'Ansa il primo cittadino. Niente campanella anche a Dovadola.

In provincia di Ravenna chiuse oggi le scuole elementari e medie di Brisighella e Riolo Terme. Gli edifici scolastici degli altri comuni dell'Unione saranno aperti alle lezioni dopo che i tecnici hanno effettuato verifiche puntuali accertando che nessuna struttura ha subito danni.

Controlli in corso negli istituti scolastici anche nel comune di Ravenna, dove comunque le lezioni sono confermate regolari.