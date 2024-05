Alluvione, un anno dopo: guarda il tralier esteso del nostro docu film ‘Ho visto il finimondo’

Bologna, 15 maggio 2024 – Per un anno, dall’alluvione di maggio 2023 in Romagna, i cronisti de il Resto del Carlino hanno seguito le storie di chi ha perso tutto, casa, famiglia, ricordi. A Faenza decine di alluvionati ospitati per undici mesi in un hotel; a Bologna i volontari di Selva Malvezzi, frazione sommersa dall’acqua; a Sant’Agata l’anziana che ha visto il marito allettato morire sotto i suoi occhi; a Cesena la mamma che ha salvato il figlio. E il commovente incontro tra un anziano soccorso e i carabinieri-salvatori.

'Ho visto il finimondo': giovedì 16 la premier al cinema Modernissimo

La prima del docu

Queste storie sono state raccolte all'interno di un documenteraio della durata di 60 minuti, di cui oggi sveliamo in esclusiva per i nostri lettori il trailer in versione più estesa. A un anno dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, infatti, Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Cineteca di Bologna e la BCC Ravennate Forlivese e Imolese presentano il docufilm "Ho visto il finimondo" prodotto da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino di Valerio Baroncini e Marco Santangelo. Un prodotto esclusivo che giovedì 16 maggio, per la prima volta sarà visibile presso il cinema Modernissimo di Bologna: saranno in sale anche il commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo, di Carlo Dall’Oppio, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e i sindaci di Bologna Matteo Lepore e di Ravenna Michele De Pascale.

Il docufilm nelle terre dell’alluvione

Successivamente il documentario verrà poi proiettato in altre città della Regione:

Lunedì 20 maggio a Lugo nel Salone Estense della Rocca (I posti sono esauriti)

Mercoledì 22 maggio Ravenna, al cinema Mariani.

Giovedì 23 maggio a Imola, al cinema centrale

Lunedì 27 maggio a Faenza, al cinema Sarti

Martedì 28 maggio a Cesena, al Cinema Eliseo

Mercoledì 29 maggio a Forlì, cinma Astoria

Era il 16 maggio 2023 quando la Romagna venne sommersa dall'alluvione che causò 17 morti

Come assistere e prenotarsi

Per accedere alle proiezioni gratuite occorre riservare il posto collegandosi al link www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo, scegliendo poi data e location preferita. Il docufilm sarà visibile, oltre che sul canale ilrestodelcarlino.it/specialealluvione, anche su Sky Tg24, che ne è media partner.

’Ho visto il finimondo’ è anche il titolo di un podcast su ilrestodelcarlino.it/specialealluvione, e su tutte le piattaforme, da Apple podcast a Spotify.