Trasformazione digitale. Logical System passa di mano

Logical System, software house con quartier generale a Jesi (Ancona), entra a far parte di Lodestar, la nuova piattaforma controllata dal fondo di private equity "Bravo Capital Partners II" che mira a creare un polo di eccellenza nel settore della trasformazione digitale. Acquisendo il 100% della proprietà della società marchigiana - si legge in una nota stampa - Lodestar si propone l’obiettivo di "rafforzare la propria offerta e posizionamento in termini di soluzioni e servizi di Information Tecnology, oltre che alla copertura geografica, divenendo così un forte player nazionale sia in ambito PMI che enterprise".

Nell’ambito delle operazioni i soci di Logical System hanno reinvestito divenendo soci di Lodestar. Nel comunicato si chiarisce inoltre che "si continuerà ad operare in continuità con gli asset Logical System e con l’opportunità di accedere alle risorse di Lodestar".

"È un’operazione importante per la storia del Gruppo e motivo di grande orgoglio e soddisfazione - fa sapere Filippo Moscatelli, presidente di Logical System -. Dalla nostra fondazione nel 1983, esattamente quarant’anni fa, Logical System è cresciuta fino a diventare un gruppo leader nell’Information Technology. Le nostre soluzioni e la nostra esperienza nel mondo dell’Industry con soluzioni applicative proprietarie e con una forte focalizzazione su Microsoft Business Central saranno il perno dello sviluppo futuro di Lodestar. L’obiettivo è affermarsi come uno dei più importanti player IT in Italia". Lodestar nasce a dicembre 2022 e ha iniziato il suo percorso con l’acquisizione del 100% di Microsys, Zerouno e Geos Consult. Con l’ingresso della milanese Icubed e della jesina Logical System, il gruppo prevede per l’esercizio 2023 un giro d’affari di 60 milioni di euro.

La mission, dice la nota stampa diffusa dall’azienda, diventa quella di agire come un ecosistema in cui diverse aziende specializzate, attive nella consulenza e nei servizi IT, convergono per offrire in modo sinergico e complementare un ventaglio totale di soluzioni a supporto della trasformazione digitale delle aziende, italiane ed estere.

"Di fatto Logical System è top player nel settore dell’Information Technology, con una crescita esponenziale negli ultimi sette anni. Un’impennata alimentata dalla capacità di disegnare prodotti competitivi, assicurando ai clienti la rapidità e l’affidabilità del servizio".

Marco Principini