Villa Verdi, il ministro: una Fondazione per tutelare la casa del compositore

Piacenza, 12 dicembre 2023 – Il ministro della Cultura Gennaio Sangiuliano, in commissione parlamentare, si è espresso sulla Tenuta di Sant’Agata di Villanova sull'Arda, la celebre villa di campagna nel Piacentino appartenuta al musicista Giuseppe Verdi e contenzioso tra gli eredi.

"Su Villa Verdi stiamo aspettando che il Tribunale fissi l'asta, poi agiremo – spiega Sangiuliano - Ringrazio Bonaccini, con il quale ho concordato di creare la Fondazione Villa Verdi in cui entreranno il ministero, la Regione e i Comuni di Busseto e Villanova. Gestiremo la Villa di Verdi".

La villa-museo, tra le cui mura è vissuto il compositore del Rigoletto e de La traviata, è stata al centro di controversie, dopo che gli eredi hanno deciso di mettere in vendita la tenuta per ragioni economiche. Da lì, il mondo culturale si è mosso affinché la villa di Giuseppe Verde non fosse venduta, diventando oggetto di privatizzazioni, e definitivamente chiusa.

Dopo che il Tribunale di Parma ha disposto la vendita di Villa Verdi, l’ultima Legge di Bilancio ha previsto un fondo di 20 miliardi per acquistarla. Intanto, sulla salvaguardia della villa, patrimonio storico di straordinaria importanza, proprio stamattina è stato raggiunto un accordo nel MiC, garantendo monitoraggio sul procedimento giudiziario della Villa.