Barbie fa scoppiare la Birkenstock mania: è boom di richieste

Bologna, 31 luglio 2023 – Greta Gerwing è una regista impegnata, indipendente e la sua classe è indiscutibile. Quando nel 2019 è arrivato l'annuncio che avrebbe curato sceneggiatura e regia del film di Barbie abbiamo capito tutti cosa significasse il termine hype. L'attesa cresceva di mese in mese. Attesa ricompensata: il film sta sbancato i botteghini di tutto il mondo con incassi record. E sta dettando legge in fatto di mode e tendenze: su tutti i sandali tedeschi Birkenstock e la vernice rosa.

Prima di tutto la vernice rosa che parrebbe aver avuto in questi mesi un balzo nelle richieste al consumo, anche se la carenza della tonalità fluorescente sarebbe imputabile proprio alla realizzazione del film. Ne sarebbe servita così tanta per le scenografie realizzate Sarah Greenwood che una delle più importanti aziende di colori al mondo ne sarebbe rimasta sprovvista per il mercato.

Poi ci sono le Birkenstock. Eh sì, il sandalo tanto amato dagli Hippy e oggi dagli Indie e dai radical chic, nella sua declinazione Arizona, sarebbe super richiesto. Lyst che monitora i consumi e le ricerche dei consumatori avrebbe calcolato un 110% di richieste in più. Il sandalo tedesco e che si modella al piede, in questi anni è stato protagonista di mille collaborazione anche di alta moda, ma oggi ci indica che sono proprio loro la calzatura che in realtà gli umani preferiscono.

E anche Margot Robbie (l'attrice protagonista di Barbie) lo capisce subito quando decide di entrare nel mondo degli umani. Lei, abituata a vertiginosi tacchi a spillo da oltre sessant’anni.

Inoltre il rosa per troppi anni è stato considerato un colore solo per le femmine. Relegandolo in un ghetto cromatico.

Ma il rosa è un colore forte, se ci pensiamo è l'unico che non stinge o non si modifica. Possiamo dire lo stesso del rosso o del bianco? No. E la storia ci insegna che molto spesso i cambiamenti e le 'rivoluzioni' partono proprio da un colore che diventa bandiera e firma. E se le ricerche in rete del termine Barbie sono cresciute, a livello globale, di quasi il 1000% stanno aumentando anche le richieste di trucchi rosa, collaborazioni per abiti, accessori e arredo casa.

Ma persino la pasta di Gragnano del Pastificio Di Martino. Pantone ha poi coniato il colore perfetto, il vero rosa Barbie, è il 219C.

Insomma qualsiasi sia la chiave di lettura, una cosa è certa: questo film come pochi altri sta creando un movimento non indifferente.

Di inclusività e libertà, di opinioni, gusti e anche economico. Insomma una manna, ovviamente rosa, in questa estate dove di incerto c'è troppo e di sicuro poco, ad iniziare dal clima.