Bo noir 2023, a Bologna torna la rassegna su crimini e cronaca nera in piazza San Francesco

Bologna, 19 giugno 2023 - Cronaca nera, letteratura e mistero si fondono in ‘Bo-noir’, il Salotto nero che, da domenica 25 giugno fino al 16 luglio, è pronto a invadere piazza San Francesco dopo anni di assenza.

Scrittori, giornalisti, esperti, parenti delle vittime si incontrano così sul palco della piazza per raccontare e ripercorrere alcuni dei casi simbolo che ha segnato la storia del Paese. In accompagnamento spezzoni di film, video, immagini e musica dal vivo per favorire una narrazione ancora più significativa. Quattro domeniche per altrettanti appuntamenti ricchi di suggestioni e crimine. “Bo-noir torna in città dopo l’ultima edizione del 2008 - puntualizza Elena Di Gioia, delegata del Comune alla Cultura -. È un progetto che abbiamo fortemente voluto far rinascere con una chiave nuova, perché oltre che un progetto culturale, è soprattutto un luogo importante di pensiero. Parliamo di quattro appuntamenti che passano la lente sulle inquietudini, contraddizioni e complessità. Il tutto, senza quello sguardo voyeuristico e di morbosità che inevitabilmente la cronaca può portarsi dietro”.

Bo noir, il programma

Quattro appuntamenti sempre alle 21.30. Domenica 25 giugno il primo evento ‘La famiglia Carretta scompare nel nulla’, per rivivere gli eventi che nell’agosto 89 portarono alla scomparsa della famiglia e a un’atroce verità svelata dopo nove anni. Con Lucio Garofano, comandante del Ris di Parma fino al 2009, Giuseppe Rinaldi e Valerio Varesi. Domenica 2 luglio alla stessa ora ‘Le cinquantaquattro ferite di Federico Aldrovandi’, sulla storia del 18enne ucciso il 25 settembre 2005 per chi sono stati condannati quattro agenti di polizia. Ospiti Lino Aldrovandi, papà di Federico, e Fabio Anselmo, avvocato della famiglia. Il 9 luglio ‘Cogne, il primo delitto mediatico’ sul caso della villetta in Val d’Aosta e su Annamaria Franzoni. Con Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense. Ultima tappa il 16 luglio con ‘Elisa è sempre stata lì. L’omicidio Capsula’ e la morte avvenuta nel 1993 di Elisa Claps, con il cadavere ritrovato 17 anni dopo nella stessa chiesa dov’era andata a messa. Con Guido Claps, fratello di Elisa. “La manifestazione è ben strutturata ed è questo che ci ha spinto a sostenerla con le nostre forze e a partecipare”, chiosa Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti. “Ogni serata ha la sua piccola produzione e una sua sceneggiatura e poi ovviamente ci sono gli ospiti - aggiunge il regista Riccardo Marchesini -. Il nuovo ingrediente è anche quello di non concentrarci più sui casi locali, ma vogliamo elevare la rassegna a livello nazionale”. “Sono stato ospite di una delle precedenti edizioni: mi era piaciuto molto e quando mi hanno proposto di partecipare non ho avuto nessun dubbio - racconta Stefano Tura, giornalista, scrittore e moderatore della rassegna -. Partecipo per il mio cosiddetto ‘know how’, per aver trattato da vicino fatti di cronaca e per sapere come affrontarli. Parliamo di quattro casi emblematici, diversi da loro ma con lo stesso filo conduttore, che ci insegnano anche come il mondo non sia cambiato nel corso degli anni”. ‘Bo-noir’ rientra nel cartellone di Bologna Estate 2023, è promosso e coordinato dal Comune e dalla Città metropolitana e curato da Giostra Film in collaborazione con Ert, Hera, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Coop alleanza 3.0, oltre al patrocinio di Confesercenti. La rassegna è a ingresso gratuito, si consiglia la prenotazione: bologna.emiliaromagnateatro.com | [email protected] | 0512910910.