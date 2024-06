Riapre la Terrazza del Grand Hotel. Una mostra per Ugo Tognazzi

Come nei salotti letterari del passato, quando gli alberghi erano luoghi dove, con grande disinvoltura, gli approfondimenti culturali si intrecciavano con la mondanità e le grandi personalità dell’arte dovevano confrontarsi con domande sul loro lavoro e sulla loro vita privata, il Grand Hotel di Rimini torna a essere lo scenario perfetto per ’Vero o Falso’, una serie di conversazioni che andranno in scena dal 30 luglio all’11 agosto sulla Terrazza della Dolce Vita. A condurre gli incontri, promossi da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini è la coppia Simona Ventura e Giovanni Terzi (insieme nella foto), che celebreranno lì 6 luglio il loro matrimonio e poi torneranno nel simbolo della Romagna felliniana per eccellenza, per incontrare protagonisti della contemporaneità, dalla politica al cinema, dalla televisione alla danza. Interviste senza rete, impertinenti e fuori dalla consuetudine. Garantendo la libertà assoluta nelle risposte, al di là della forma, in una dimensione balneare, da chiacchiera tra amici sotto l’ombrellone, dove sarà più facile lasciarsi andare e dimenticare le apparenze.

Di assoluto interesse il primo nome in cartellone. Il 30 luglio è infatti atteso Lino Banfi, figura centrale della commedia all’italiana, che rievocherà una lunghissima carriera, costellata di successi, che ha attraversato la storia del cinema nazionale. Un percorso che verrà ripreso e approfondito il giorno successivo, il 31, quando Ventura e Terzi dialogheranno con Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che nell’occasione presenteranno la mostra ’Ugo di noi. 101 anni di Ugo Tognazzi’, la prima esposizione monografica che ricostruisce l’avventura umana e artistica dello straordinario attore. Tantissimo materiale iconografico, molto materiale audio e video, in parte inedito, oltre a ricordi di famiglia mai visti sino a oggi, per un viaggio nell’opera dell’attore all’interno delle sale del Grand Hotel. Dopo l’1 agosto, quando sulla terrazza sono attesi il direttore di Gente Umberto Brindani, il docente universitario Marco Camisani Calzolari e il giornalista Federico Ruffo, è attesissima il giorno successivo, il 2, la partecipazione del ballerino Kledi Kadiu, stella della danza contemporanea, che avrà al suo fianco Giada Lini, che ha affiancato Giovanni Terzi nella trasmissione Ballando Sotto le stelle. Con loro siederà anche Graziano Di Prima. La serata proseguirà con la presenza di Anna Carlucci. Particolarmente rivelante l’ospite del 3 agosto. A essere intervistato sarà Gino Cecchettin, papà di Giulia, la ragazza vittima di femminicidio uccisa a soli 22 anni nel novembre 2023. Vero o Falso, insomma, nonostante le apparenze leggere non rinuncia a confrontarsi con la cronaca, anche quella più sconvolgente e a proporre temi delicatissimi e molto sentiti dall’opinione pubblica, insieme a racconti di esistenze irripetibili, come quella di Franco Battiato, che sarà narrata il 4 agosto da Andrea Scanzi. Nel ricchissimo programma spiccano anche, tra gli altri, i nomi di Enzo Iacchetti il 7 agosto, Giancarlo Giannini l’8 agosto, Gianmarco Tognazzi il 9 agosto e della duchessa di York Sarah Ferguson il 10 agosto. Finale l’11 con il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione alla mail congressi@grandhotelrimini.com, oppure al 0541/22122).