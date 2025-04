Vivaldi a Pasqua: "Aiutiamo i malati grazie alle note"

Il Concerto di Pasqua per la prima volta a Brisighella. E con uno scopo benefico in più, oltre alla volontà di unire gli appassionati di musica sacra ai fedeli praticanti: il ricavato sarà devoluto all’associazione Fiori d’Acciaio. La Young Musicians European Orchestra guidata dal Maestro Paolo Olmi contribuirà così all’acquisto di un casco ‘Paxman Scalp Cooler’ per il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Faenza, con un concerto dedicato a Vivaldi e realizzato assieme a ‘Capire la musica’ e con il patrocinio di Ministero, Regione e Comune – oltre al sostegno dei club Rotary, Rotaract e Lions della zona – domani alle 21 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Sul palco il mezzosoprano Giulia Alletto e tre violinisti: Martino Colombo, Enzo Kok, e Emanuele Andreatta. I biglietti rimasti sono in vendita a 10 euro con un’offerta di minimo 20 euro.

Maestro Olmi, il concerto ha uno scopo nobile.

"Siamo molto vicini all’associazione, che sostiene le persone colpite dal cancro e si impegna anche in certi settori dove lo Stato non può arrivare".

Ci racconti del caschetto.

"Si tratta di uno strumento che permette di prevenire la caduta di capelli causata dalla chemioterapia. Sembra lo abbia usato anche Kate Middleton... È molto utile anche se, non essendo un presidio sanitario primario, è complicato per le varie Ausl ottenerlo. La raccolta fondi è iniziata da tempo e questo concerto aiuterà a raccogliere il resto".

Tante realtà vi sostengono.

"È bello mettere assieme così tante persone".

Si rispecchia il territorio?

"Stiamo investendo sui piccoli comuni, soprattutto quelli dell’Appennino romagnolo: parliamo di realtà ricche di cultura, ma con le amministrazioni sotto stress per tutti i problemi di cui devono occuparsi, l’alluvione in primis. Sarebbe un disastro se a tutto questo si accompagnasse un calo della cultura. Penso a Brisighella, ma anche Tredozio, Portico di Romagna, Casola Valsenio, Cotignola e Cervia...".

Serve più attenzione?

"Con ’Capire la musica’ abbiamo chiesto di aumentare la presenza in questi comuni. Ad esempio abbiamo avuto un incontro con il sindaco di Premilcuore e il paese sarebbe molto adatto a investire nella musica".

Ci parli della parte musicale tutta dedicata a Vivaldi.

"Il programma prevede il Concerto per violino e orchestra in La minore, il Concerto per tre violini e orchestra in Fa maggiore e lo Stabat Mater di Vivaldi per mezzosoprano e orchestra. Quest’ultimo è uno di quelli che si fa meno rispetto ad altri, ma altrettanto bello. È un capolavoro, soprattutto nel tempo centrale, costruito con tre violini che si intrecciano in maniera incredibile".