Riccione, la vie en rose. Una notte sognando BB

La vie en rose in Riviera. Fine setimana dal sapore francese al porto di Riccione, con l’atteso party dello Chalet del mar che ha celebrato Saint Tropez e i suoi miti. Centinaia di persone si sono immerse nell’atmosfera tropezienne, con outfit e musiche ispirate alla località iconica della Costa Azzurra. Domenica mattina, sempre al porto a pochi passi dal locale, sfilata di Ferrari con alcuni rari modelli d’epoca. La serata iniziata con la cena è scivolata via sulle note di brani francesi e dello Champagne in un crescendo che ha portato al gran finale, con la folla assiepata fuori dallo Chalet coinvolta in un ballo collettivo in strada. Tanti i richiami alla leggendaria BB, a cui Saint Tropez dedica questa estate mostre ed eventi per i suoi 90 anni, ai quali l’attrice non parteciperà. La dolce vita al porto di Riccione proseguità con altri eventi a tema. Prossimo appuntamento a luglio con il White party.