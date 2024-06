Tornano i giochi di una volta. In tour con Brancaleone

Chi l’ha detto che per divertirsi occorre inventarsi chissà cosa? Anzi, a giudicare da queste foto che arrivano da luoghi molto diversi del territorio, ai nostri lettori e ai turisti piacciono le cose semplici, e magari tornare un po’ bambini. Così ad esempioparte domani da Monzuno, nel Bolognese, lungo la Via Degli Dei, la camminata ’Un giorno da Brancaleone’: eventi di musica, circo e teatro per rievocare le gesta dell’improbabile armata protagonista dell’omonimo film di Monicelli (sotto a sinistra). Il ritrovo è a Acatù - Rifugio solidale appenninico, alle 9 per un tragitto completamente gratuito. E per chi è al bagno Miami di Lido degli Scacchi (a desta) tengono banco i ’Giochi di una volta’: tornei di bigliardino, bandierina, corsa dei sacchi, tiro alla fune, lancio della palla e parecchio altro. Aperti a grandi e piccoli, basta iscriversi. Sempre in spiaggia, ma a San Benedetto del Tronto, la magia del sorgere del sole.