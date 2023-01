Supermercati, sos personale. Prampolini: “Colpa del Reddito di cittadinanza”

Donatella Prampolini, numero uno del gruppo Realco-Sigma di Reggio Emilia e vicepresidente di Ascom

Reggio Emilia, 15 gennaio 2023 – “Non riesco a trovare personale per i miei supermercati. La colpa? Il reddito di cittadinanza". Una denuncia che Donatella Prampolini, vicepresidente nazionale di Ascom e numero uno di Realco-Sigma – gruppo cooperativo reggiano della grande distribuzione che vanta ventitré punti vendita tra Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lombardia e Liguria – ha amplificato una settimana fa in televisione, ospite della trasmissione Piazza Pulita su La7, condotta da Corrado Formigli. E che ha sortito un effetto incredibile. "Nel giro di pochi giorni mi sono arrivati cento curricula da tutta Italia per lavorare nei miei negozi". Viaggio tra gli annunci di lavoro: posti occupati o contratti a termine Prampolini, qualcuno è stato assunto? "Proprio due giorni fa abbiamo convocato un ragazzo per un colloquio. C’è anche chi si è reso disponibile a trasferirsi da lontano, è un segnale incoraggiante, avevo perso le speranze". Tra i candidati ci sono percettori di reddito di cittadinanza? "Non lo sappiamo, nessuno lo dice quando si propone, sembra il terzo segreto di Fatima. Questo perché nell’ultima modifica legislativa, se un percettore rifiuta un lavoro può essere segnalato e perdere il contributo. Così non rischiano e possono valutare l’offerta. Tanti non rispondono al telefono o addirittura non si presentano...