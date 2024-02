Il calcio riscatta una città delusa che ora sogna

Vale la pena di onorare un romano che sta facendo grande la città di Bologna nello sport: oggi che il Bologna FC viaggia da Europa League, si deve dire che il merito si chiama Marco Di Vaio!! E’ lui che con i suoi gol ha giganteggiato nel Bologna FC e poi per età ha lasciato il campo si è ritagliato una vita da consigliere nel Bologna. E’ lui che in una trasferta in Canada nella squadra di Joey Saputo ha convinto quest'ultimo ad investire nel Bologna. Come consigliere di Joey Saputo, ha fatto arrivare Sinisa Mihajlovic, poi Thiago Motta e ora il genio Sartori, che riesce a scovare i migliori talenti giovani.

Franco Contini

Risponde Beppe Boni

Bologna sogna era lo slogan della rassegna di spettacoli estivi di fine anni Ottanta ideata dall'allora assessore alla cultura Nicola Sinisi. Oggi c'è una città che sogna davvero grazie alla marcia trionfale del Bologna calcio di Thiago Motta che ha preso cittadinanza al quarto posto della classifica insieme all'Atalanta. Certo, la Bologna dei tifosi sogna la Champions, ma anche il resto della città, compresi quelli che non distinguono un campo da calcio da uno da golf, vive una fiammata di entusiasmo. E' in qualche modo il riscatto di una Bologna che da tempo nella società civile ha necessità di ritrovare se stessa. Con quel che succede con i 30 all'ora, la concomitanza di cantieri che si accavallano, il Passante che non convince, la mancanza di prospettive pensate in grande, c'è voglia di guardare verso un orizzonte più luminoso. Bologna sogna dunque. E' come se tutti ora volessero correre come corrono gli undici di Thiago il Mago. Poi chissà, forse la classifica cambierà, ma non importa. La fiamma si è accesa, i bolognesi vedono che se la torre Garisenda preoccupa per la stabilità e chi doveva vigilare se ne è accorto in ritardo e se il provvedimento dei 30 km all'ora fa indispettire anche i santi, almeno da qualche parte si viaggia col vento in poppa. Non entreremo in Champion League? E' lo stesso, siamo arrivati dove nessuno pensava di arrivare. L'euforia viaggia di bocca in bocca, l'orgoglio spunta nei discorsi che si sentono nei bar e nei negozi, come se l'entusiasmo facesse ballare la gente nelle strade e nelle piazze. Gli Umarells che guardano i cantieri scuotono il capo e sospirano, "..però che Bulagna...", I vecchi tifosi che non sorridevano più ritrovano la memoria e tornano ai tempi di Giacomino Bulgarelli e se la raccontano, "Beh, siano tornati a giocare in Paradiso".

