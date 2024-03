O la casa o la vita

In otto anni, a Bologna, il costo medio degli affitti è cresciuto anche del 70%: si corre, come Milano, per il record italiano. Più o meno lo stesso discorso vale per le case in vendita: il prezzo medio sotto le Due Torri è di 3.500 euro al metro quadro, a Roma è di 100 euro in meno. Per le locazioni si arriva senza problemi, se vivi in una zona neanche troppo chic, a 18-18,5 euro al metro quadro. Per capirci meglio conviene moltiplicare queste cifre per i metri quadri. Partiamo dagli affitti: per una casa di 80 metri quadri, si sfiorano i 1.500 euro al mese. A Bologna lo stipendio mensile medio di un dipendente è di 1.550 euro: cioè, il prezzo di un affitto del famoso appartamentino di 80 metri quadri. Poi restano da pagare bollette, spese condominiali, il cibo (e sappiamo quanto costa oggi fare la spesa o andare al ristorante), la benzina, i mezzi pubblici e quelle due o tre cose che devi pagare per vivere decentemente. Tradotto: se non hai una moglie o un marito che prende il tuo stesso stipendio, fai la fame. E anche con una moglie o un marito che prende altrettanto, vivi male dal punto di vista economico. Sì, vivi male con 3mila euro al mese. Se hai figli, no comment. E augura lunga vita alla caldaia e all'auto: se qualcosa si rompe, sono guai. Una volta gli esperti ci dicevano: per un affitto non puoi pagare più di un quarto delle tue entrate. Auguri...Il discorso cambia poco per gli acquisti: si spende poco meno di 300mila euro per 80 metri quadri: se vai in zona doc la cifra sale di decine di migliaia di euro. Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma, ha spiegato alla nostra Monica Raschi come le previsioni per le compravendite, a Bologna, non siano troppo rosee per i prossimi mesi, nonostante ci siano 3.500 case in vendita e anzi ne servirebbero anche di più. Troppo care le case in vendita? Troppo cari gli affitti? Probabilmente sì, certo, e ve lo abbiamo dimostrato con i numeri. Ma il vero problemone riguarda le entrate, cioè gli stipendi. Le uscite viaggiano con prezzi regolarmente in crescita, le entrate no. Gli stipendi sono più o meno quelli di otto anni fa, per tutti; gli affitti come si diceva in partenza sono cresciuti anche del 70%. Avanti così si va verso il corto circuito: bisogna fare qualcosa, per forza. Ps. Abbiamo preso come riferimento Bologna, ma il discorso vale più o meno anche per le altre città italiane.