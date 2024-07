Un elogio ai dipendenti pubblici

Spesso critichiamo i dipendenti addetti ai pubblici uffici di ogni ente. Io voglio invece segnalare i dipendenti del Comune, ufficio IMU, per la gentilezza, disponibilità ed attenzione, nonchè per la competenza che mettono a disposizione degli utenti. Per risolvere alcuni problemi personali ho dovuto rivolgermi spesso a questo servizio e mi sono sempre trovata soddisfatta e con la soluzione dei problemi che avevi posto. Voglio perciò con queste poche righe ringraziare.

Annamaria Boghi

Risponde Beppe Boni

La cortesia e la disponibilità dei dipendenti comunali, e in generale dei dipendenti pubblici, è molto più diffusa di quanto si creda.Le loro gentilezze e l'assistenza prestata troppo spesso restano episodi senza medaglia che non trovano diffusione nell'opinione pubblica. I dipendenti pubblici che svolgono egregiamente il loro dovere e che a questo aggiungono cortesia, un sorriso, disponibilità a fornire un consiglio in più sono molti di più di quanto si creda. A tutti noi però restano sempre maggiormente impressi gli episodi singoli di maleducazione o di scarsa disponibilità. Non è giusto, ma spesso questo è l'andazzo. I dip - pubblici (quasi tutti) godono però di maggiori tutele in generale rispetto a gran parte di coloro che lavorano nel privato a cominciare dalla possibilità, ormai ampiamente diffusa e acquisita (soprattutto in Regione) del lavoro da remoto, cioè da casa o dalla sede più vicina a quella assegnata. Con l'aggiunta di un welfare più solido. Quando l'utente si trova in difficoltà nell'apprendere un certo meccanismo amministrativo è proprio qui che servono come valore aggiunto la pazienza e la disponibilità ad un spiegazione supplementare di chi sta dall'altra parte della scrivania.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net