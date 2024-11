Il programma dei candidati alle regionali in Emilia Romagna in 5 punti

Bologna, 12 novembre 2024 - Manca meno di una settimana all’appuntamento con le urne. Domenica 17 e lunedì 18 novembre gli emiliano-romagnoli saranno chiamati ad esprimere il loro voto per cambiare la governance di viale Aldo Moro. La campagna elettorale vede in campo quattro sfidanti. Elena Ugolini, di estrazione civica sostenuta da tutte le forze di centrodestra; Michele de Pascale, espressione del centrosinistra, Federico Serra che rappresenta la frangia più estrema della sinistra e l'outsider Luca Teodori che corre con la propria lista civica 'Lealtà, coerenza, verità', no vax e anti euro.

Sono stati tanti i temi che i candidati hanno toccato in questa campagna elettorale e il Carlino ha immaginato una sorta di ‘guida’ su alcuni dei macro ambiti oggetto del dibattito in questi mesi. Per comodità, li abbiamo ‘condensati’ in uno scherma per singolo candidato estrapolando ciò che è emerso in questa lunga campagna elettorale.