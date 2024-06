In cammino nei Parchi 2024, sabato 8 e domenica 9 giugno: gli appuntamenti in Emilia-Romagna

Bologna, 6 giugno 2024 – Andare alla scoperta della realtà naturalistica e culturale delle montagne e dei parchi di tutta Italia, camminando attraverso sentieri immersi nel verde. Questo l’obiettivo della 12esima edizione di ‘In cammino nei parchi’, l’iniziativa organizzata dal Club Alpino Italiano in collaborazione con Federparchi nel weekend di sabato 8 e domenica 9 giugno. Andiamo a scoprire insieme quali possiamo trovare nel territorio dell’Emilia-Romagna.

L’appuntamento

Nel fine settimana dell’8 e 9 giugno, Cai e Federparchi lanciano l’evento ‘In cammino nei parchi’, che vede in programma oltre 70 escursioni e iniziative divise in 16 regioni italiane. Le attività sono rivolte in particolar modo a turisti, visitatori ed escursionisti interessati alla conoscenza del territorio montano e delle aree protette della Penisola, oltre che al rispetto per la natura e per le tradizioni.

Il tema al centro di tutti i vari appuntamenti è quello dei sentieri: si va dalle semplici escursioni conoscitive fino a uscite di manutenzione, arrivando infine all’inaugurazione di un tracciato ripristinato. Per tutte le informazioni, è possibile consultare il sito del Cai.

"Sentieri per conoscere”

Il coordinatore del Gruppo di lavoro del Cai del settore ‘Parchi e Aree protette’, Filippo Di Donato, presenta così il weekend di iniziative: “La giornata nazionale ‘In cammino nei Parchi’ promuove l’escursionismo naturalistico e culturale per tutti, mettendo al centro i territori e le popolazioni che li abitano – spiega –. Lo slogan dell'evento è ‘Sentieri per conoscere’: invitiamo tutti a scoprire i paesaggi e le meraviglie delle montagne e dei Parchi d’Italia camminando in liberà e incontrandosi sui sentieri, per condividere un’appagante giornata in ambiente, partecipando anche da protagonista”.

Il simbolo di queste giornate è il sentiero Italia Cai, che da Santa Teresa Gallura in Sardegna arrivo fino a Muggia, in provincia di Trieste, toccando tutte le regioni italiane. “Il Sentiero Italia Cai attraversa gran parte dei Parchi Nazionali del nostro Paese e un buon numero di Parchi Regionali, con i quali il Cai ha sottoscritto intese, oltre a siti Unesco e territori che rientrano nella Rete Natura 2000 – sottolinea Di Donato –. Con questa giornata intendiamo promuovere inoltre l’armonizzazione della segnaletica dei sentieri su base nazionale utilizzando lo standard del Cai (segnavia rosso-bianco-rosso), per renderne più agevole la percorrenza”.

Gli appuntamenti in Emilia-Romagna

Monte Sillara da Lago Ballano (Re)

Ritrovo domenica 9 giugno ore 6.45 presso il tennis Club Scandiano, con partenza alle 7. La durata totale è di circa 6 ore, soste escluse, mentre il dislivello raggiunge i 650 metri. Portare con sé pranzo al sacco e una buona scorta di acqua; si consiglia di indossare abiti da escursionismo in alta montagna, portando con sé preferibilmente bastoncini e scarponi. Le iscrizioni sono possibili parlando direttamente con i capigita (contattando Vasco al numero 351 7854110 o Mario al 335 6643593), recandosi nelle sedi Cai o inviando un messaggio all’indirizzo mail caiscandiano@gmail.com.

Da passo Pratizzano a monte Ventasso (Re)

La partenza è prevista per domenica 9 giugno alle 6.45 da piazza Unità d’Italia a Novellara (Re) con mezzi propri. L’arrivo a passo Pratizzano è atteso per le 9, mentre alle 9.15 ha inizio l’escursione che tocca le tappe di monte Ventasso e lago Calamone prima del rientro a passo Pratizzano in programma per le 16, con successivo rientro a Novellara per le ore 18. Per partecipare è necessario pagare una quota di partecipazione: si tratta di 2 euro per i soci Cai, ai quali vanno aggiunti i 3 di rimborso spese, e di 10 euro per coloro che non sono soci. L’ingresso per i bambini soci Cai è gratuito, mentre per i bambini non soci Cai è di 5 euro. Il pranzo è al sacco, mentre lungo il percorso è prevista una sosta presso il bar-ristorante vicino al lago Calamone. E’ obbligatorio fornirsi di zaino, scarponi da escursionismo, giacca impermeabile, maglione, copricapo e di un paio di pantaloni da escursionismo.

Ugliancaldo, birra e Apuane (Re)

Il ritrovo è per domenica 9 giugno alle 6.15 presso il centro commerciale ‘L’Ariosto’ di Reggio Emilia, con partenza in pullman tassativa alle 6.30. Il rientro a Reggio è atteso per le 19.30. L’itinerario, che si immerge nella splendida cornice delle Alpi Apuane, ha una lunghezza totale di 11km, con dislivelli di +500 e -540 e dalla durata complessiva di 6 ore circa, pausa pranzo esclusa. Nell’iniziativa è inclusa anche la partecipazione alla festa della Birra di Ugliancaldo, con la possibilità anche di pranzare (in alternativa è consigliato munirsi di pranzo al sacco). Per aderire è necessario pagare una quota di 40 euro, dal quale si esclude il pranzo presso il birrificio Ugliancaldo al costo di 15 euro da pagare in loco. Possono partecipare esclusivamente soci Cai, per un massimo di 25 persone.

In Campigna sulle tracce della formica ‘Rufa’ (Fc)

Partenza prevista per domenica 9 giugno alle ore 7.30 dal parcheggio dell’ufficio anagrafe in via Caduti di Marzabotto a Rimini. Per partecipare, è possibile iscriversi entro le ore 20 di venerdì 7 giugno. L’escursione parte da piazzale antistante dall’albergo/ristorante ‘Lo Scoiattolo’ e attraversa tappe quali Villaneta , il rifugio Ballatoio, il passo della Calla e la Burraia, per rientrare poi a Campigna dalla strada che costeggia il fosso Abetio. Il tempo previsto della passeggiata è di 6 ore, soste comprese, per una lunghezza di 11 km e un dislivello di 650 metri. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il direttore dell’escursione Giorgio Ricci al numero telefonico 335 7734405.

Dalla Madonna del Faggio al Monte Carpegna

L’escursione parte domenica 9 giugno alle 9.30, dal parcheggio sottostante il santuario della Madonna del Faggio. Si parte da qui per poi raggiungere prima la sorgente del fiume Conca e a seguire la vetta del monte Carpegna (1409 m). La durata prevista per l’escursione è di 3 ore, per un percorso dalla lunghezza totale di 6 km e dal dislivello in salita di 250 m. Le iscrizioni sono possibili entro le 21 di venerdì 7 giugno. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttore e vicedirettore dell’escursione ai numeri telefonici 329 9046570 e 370 1323613.