Notte Rosa 2023: la festa in Romagna diventa ‘Pink fluid’

Rimini, 13 aprile 2023 - Compie 18 anni la Notte Rosa, il Capodanno dell'estate sulla Riviera romagnola. E per celebrare questa edizione speciale (si svolgerà dal 7 al 9 luglio), ecco uno slogan che non mancherà di far discutere, ideato da Claudio Cecchetto. Il noto produttore e scopritore di talenti, a cui è stato affidato da Visit Romagna il compito della 'regia' dei grandi eventi e della comunicazione della Riviera, ha pensato a un messaggio di libertà e inclusione: quest'anno la festa diventa Pink fluid.

"La Notte Rosa compie 18 anni e diventa Pink fluid - spiega lo stesso Cecchetto - perché l'evento è un'onda fluida e onnicomprensiva, senza distinzione di età, generi, gusti e interessi. Non è quindi una questione di genere ma una questione di libertà. Libertà di essere chi desideriamo essere e di sentirci rappresentati, accolti e desiderati in questa grande terra dell'ospitalità a 360 gradi che è appunto la Romagna, che ha da sempre impresso nel proprio Dna i valori legati a un’inclusività genuina e spontanea".

La Notte Rosa 2023 diventa 'fluida'

Il logo e lo slogan scelti sono anche un richiamo a Pink Floyd, la band inglese che celebra i 50 anni dall'uscita dell'album 'The dark side of the moon'. "Un'associazione immediata e spontanea - continua Cecchetto - con uno dei gruppi più famosi di sempre, un ponte tra generazioni, quelle di ieri e quelle di oggi, accomunate dall'amore per la musica e da un forte desiderio di libertà”.

L'edizione 2023 della Notte Rosa (7-9 luglio) sarà dunque quella dei giovani, che avranno modo di diventare protagonisti assoluti. Un'edizione ispirata a un concetto di divertimento sano. "Diciotto anni fa pensammo alla Notte Rosa per promuovere un’idea di notte bella, per tutte le generazioni - sottolinea Andrea Corsini, assessore regionale al turismo - che univa la Riviera in un abbraccio corale tra musica, spettacolo, cultura ed intrattenimento per grandi e bambini. Oggi quel concetto si rafforza. La Romagna tra il mare Adriatico e il suo entroterra si rivolge a tutti i turisti con uno slogan, un’immagine che trasmettono indistintamente un concetto forte, ma ‘gentile’: qui siete a casa e potete essere chi volete. A fare il resto, la creatività di Claudio Cecchetto, che renderà sicuramente unica questa edizione della maturità”.

"Ringrazio Claudio Cecchetto - aggiunge il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad - per aver condiviso insieme a noi la sua creatività frutto di anni e anni di esperienza e per aver saputo interpretare il messaggio di divertimento sano e di libertà che Visit Romagna e tutti Comuni intendono promuovere e diffondere per intercettare segmenti sempre più ampi di mercato turistico. Siamo convinti che quella che ci attende sarà una grandissima edizione, quella della maturità per un evento, come la Notte Rosa, che nel corso del tempo è sempre stata un passo più in là, ha sempre saputo innovarsi e che ancora oggi continua a essere considerato il Capodanno dell'estate italiana, un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale".