Emilia Romagna, pediatri e farmacisti prescrivono spettacoli di teatro: "Fanno bene ai bimbi"

Bologna, 9 gennaio 2023 – Esiste una medicina straordinaria che – leggiamo sul suo foglietto illustrativo – "agisce sui cinque sensi noti e su altri ancora da scoprire", e in più "fa effetto immediatamente, e i suoi effetti positivi riguardano la salute fisica e mentale, l’apprendimento, le competenze relazionali e sociali". Effetti collaterali? "Può produrre attacchi di riso incontrollato" e, appena somministrata, "gli occhi e la bocca tendono a spalancarsi in un moto di meraviglia". È lo "Sciroppo di teatro", che torna a essere distribuito in questi giorni in 27 Comuni di sette province dell’Emilia-Romagna, da Parma a Rimini, per iniziativa di Ater Fondazione (il circuito dei teatri sotto l’egida della Regione) e in collaborazione con pediatri e farmacie. Non è uno scherzo, ma un serissimo e intelligente progetto di ‘welfare culturale’, rivolto in particolare ai bambini e alle loro famiglie. Andare a teatro apre la mente, accende la fantasia, moltiplica le emozioni. Insomma fa bene alla salute... e quindi te lo può ‘prescrivere’ il medico. Già da qualche giorno, dunque, 167 pediatri e 289 farmacie, oltre alle 26 parafarmacie di Coop Alleanza 3.0, hanno iniziato a distribuire le speciali ‘ricette’ che dalla metà di gennaio (e fino ad aprile) consentiranno ai bimbi...