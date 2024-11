Emilia Romagna, 10 posti curiosi dove soggiornare

Bologna, 12 novembre 2024 - Perché delle volte non cambiare e rilassarsi in un posto completamente diverso dal solito?

Il glamping è sempre più in voga, in cui il campeggio diventa "di lusso", unendo comfort e natura, ma è anche possibile fare un salto indietro nel tempo e soggiornare in un castello o in una torre. Insomma le alternative al solito hotel o appartamento per le vacanze sono tante.

Quindi che sia per po' di relax e per scappare dalla vita in città o semplicemente per curiosità, ecco una lista sugli alloggi più insoliti e curiosi in Emilia Romagna.