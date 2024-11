Tartufo, cioccolato e borghi medievali: le sagre di novembre in Emilia Romagna

Tartufi, formaggi, alberi che cambiano colore e borghi che continuano a proporre il loro fascino sotto una nuova veste. Aspettando il Natale, anche novembre è un ottimo mese per concedersi escursioni fuori porta, alla scoperta di prodotti tipici, ma anche di eventi e tradizioni che caratterizzano la storia - e le peculiarità - del territorio emiliano romagnolo. Ecco una lista di proposte per chi intende approfittare dei weekend novembrini per concedersi qualche giornata di relax e buon cibo in Regione.