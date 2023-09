Alluvione e ristori, Confindustria Emilia: “Già sollecitato il governo”

Bologna, 6 settembre 2023 - Dalla ricostruzione post alluvione al salario minimo fino alle prospettive crescita. Sono tante le sfide sul tavolo delle aziende associate a Confindustria Emilia centro raccontate durante l'assemblea pubblica nell'ambito della due giorni alla Fiera di Bologna della decima edizione di Farete, la kermesse di Confidustria dedicata alle imprese.

Il presidente di Confidustria Emilia, Valter Caiumi, resta ottimista: "Abbiamo sollecitato il governo sul tema dei ristori. Le imprese sono riuscite comunque a risollevarsi autonomamente, ora è importante che arrivino gli aiuti alle famiglie".

"Siamo lontani dal recupero delle condizioni di prima. Sono passati mesi e sappiamo che il mercato non aspetta. Ma è obbligatorio vedere la nostra Romagna in ordine. E dobbiamo farlo il più in fretta possibile", spiega Caiumi sottolineando la vicinanza alle popolazioni alluvionate e il sostegno al lavoro del commissario Francesco Figliuolo.

Un passaggio anche sul salario minimo, su cui Confindustria in linea di principio è favorevole: "Ma nelle nostre aziende abbiamo contratti nazionali di primo e secondo livello, quindi si superano questi teorici livelli minimi".

Resta, invece, molto importante per gli imprenditori emiliani "il taglio del cuneo fiscale per garantire l'attrattività del nostro Paese". E aggiunge: “Mi auguro che possa essere veramente quella che più tengono in considerazione. E' un modo per risparmiare risorse, ma anche per fare in modo gli elementi lavorino in modo coeso e senza sprecare. La velocità si raggiunge solo in questa maniera".

Caiumi, infine, fa cenno alle stime sul ribasso del Pil: "Le nostre aziende hanno una grossa quota di export. Abbiamo la fortuna, in Emilia, di essere grandi esportatori... ma è chiaro che un freno alla crescita può avere ripercussioni anche qui".