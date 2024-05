Aumenti Rc auto 2024 Emilia Romagna, la graduatoria dei rincari provincia per provincia

Ravenna, 23 maggio 2024 – Ravenna è la città dell’Emilia Romagna dove si registra il rincaro più elevato dei premi per RC Auto. Il dato emerge da un’analisi dell’Osservatorio assicurativo del sito Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito. Sito che, nel mese di aprile, in regione ha registrato un premio medio di 407,4 euro, in crescita del 10,3% sul 2023. Come conseguenza, è cresciuta di circa il 20% in un anno la percentuale di italiani che ha cambiato compagnia al rinnovo per contrastare gli aumenti della polizza auto.

In Emilia Romagna, approfondendo provincia per provincia l’andamento premi Rc Auto, l’analisi evidenzia anche che oltre a Ravenna gli aumenti più marcati si sono registrati a Rimini (+12,7%), Modena (+11,1%) e Reggio Emilia (+11%). Vicino alla media si posizionano Bologna (+10,1%) e Forlì-Cesena (+10,3%). Aumenti più contenuti sono stati registrati a Ferrara (+7,3%), Parma (+8,1%) e Piacenza (+8,3%).

Sul piano nazionale invece, nei primi 4 mesi dell’anno l’analisi evidenzia come i prezzi siano saliti del 12,9% in tutta Italia, fatta eccezione per la Calabria che è l’unica a registrare un lieve calo nel periodo, pari al -2%. Altre regioni in cui sono stati rilevati degli aumenti contenuti sono il Molise (+4,3%), la Valle d’Aosta (+5,1%) e la Campania (+5,5%).

Al contrario, gli aumenti più significativi si sono registrati nel Lazio (+17,6%), Toscana (+16,1%), Sardegna (+15,3%) e Lombardia (+15%). In questo contesto, per l’Osservatorio Segugio gli italiani si sono dimostrati attivi nella ricerca di una polizza più conveniente. Infatti, il tasso di cambio compagnia è stato del 17,8% a gennaio 2024, in crescita del 19,5% sullo stesso mese dell’anno precedente.