Emilia Romagna, parcheggi in centro: un rompicapo. In viaggio fra prezzi folli e sconti

Bologna, 17 dicembre 2023 – Shopping natalizio contro parchimetro. È questo il braccio di ferro che per le festività fa sudare il portafoglio di tante famiglie, trasformando la corsa ai regali in una babele di spese già da quando si spegne il motore della macchina.

Parcheggi, viaggio fra prezzi folli e sconti (foto d'archivio)

È così per il bolognese medio che voglia godersi gli addobbi natalizi, ma che per farlo deve prima confrontarsi col temibile parchimetro. Una via crucis per i fortunati, ma anche impavidi, che riescono a scovare uno spazio incorniciato da strisce blu nel centro storico per il quale si potrà sborsare fino a 2,40 euro all’ora. Parcheggi d’oro nel cuore di Bologna sono anche quelli del parcheggio interrato di Piazza VIII Agosto, dove invece il pegno da pagare è di 3,20 euro per le prime tre ore (la tariffa giornaliera è 24 euro).

Prezzi da capogiro, che proiettano il capoluogo tra le città più care d’Italia. Subito dietro, in regione, c’è Modena, dove nei posti più vicini al centro si può sborsare fino a 2,15 all’ora (2,35 invece per quanto riguarda Piazzale Sant’Agostino).

In soccorso ai naviganti dello shopping però, diversi Comuni hanno deciso da anni di introdurre soste gratuite straordinarie. È il caso di Ravenna, dove lo shopping natalizio sarà agevolato in centro storico con parcheggi gratuiti fino al 24 dicembre, dalle 16,30-18,30.

Normalmente, la sosta negli stalli blu prevede un costo di 1,20 euro/h nelle aree più centrali - con aumenti fino a 1,80 a seconda della durata - ma i cittadini possono godersi una giornata nel centro a prezzi più stracciati se decideranno di lasciare l’auto, per esempio, nel parcheggio Giustiniano (tre euro al giorno).

Buone notizie anche a Forlì, dove fino al 6 gennaio i parcheggi in centro saranno gratuiti dalle 13, ma solo con esposizione del disco orario e sosta massima di due ore. Negli altri giorni dell’anno, comunque, resta tra le città più economiche in regione: è di 1,30 euro l’ora la sosta più ‘cara’.

Spostandoci a Cesena, invece, la sosta a pagamento può arrivare fino a 1,60 euro/h, ma anche qui, come a Forlì, si possono trovare parcheggi a in cui sostare a soli due euro al giorno. E tra i Comuni che rendono gli stalli gratuiti sotto Natale c’è anche Cesenatico, dove fino al 31 gennaio verrà abbonata un’ora di parcheggio nelle strisce blu di tutto il territorio.

Cifre economiche anche quelle segnalate dai parchimetri ferraresi, dove la sosta più cara nelle strisce blu è di soli 1,20 euro/h (1,80 euro per ogni ora successiva) mentre nel parcheggio Kennedy, la sosta durante il giorno è di soli 0,80 centesimi. Durante i weekend del periodo festivo, inoltre, saranno previsti parcheggi straordinari e gratuiti in piazza Ariostea e in piazza XXIV Maggio (dalle 14 alle 20, mentre il 31 dicembre dalle 18 alle 3 del giorno dopo).

Il viaggio non finisce qui: parcheggiata l’auto nelle cosiddette zone ad alta rotazione di Reggio Emilia, il cittadino dovrà sborsare fino a 1,20 euro per la prima ora e 1,50 per quelle aggiuntive (calano fino a un euro e 0,50 nelle altre zone) mentre al parcheggio Zucchi si dovrà sborsare 1,50 euro/h all’ora, fino a un massimo di 6 euro per le 24 ore.

Bene anche Rimini, con 1,20 euro nella zona B (centro storico, con tariffe giornaliere a 5 euro): in vista del Natale, inoltre, in città è tornato il ‘trenino delle feste’, un servizio gratuito con fermate in ogni principale parcheggio della città e capolinea nel centro storico.

Chi vorrà invece concedersi una passeggiata in viale Ceccarini a Riccione, fino al 4 gennaio, durante i primi quattro giorni della settimana, potrà approfittare della sosta gratuita nelle aree delimitate dalle strisce blu di piazzale Curiel, solo nel primo piano del parcheggio interrato. Tra le città con le strisce blu più ‘esigenti’ c’è Parma (1,50 la prima ora e 3,30 per due ore in zona centrale). Più economica Piacenza: 1,05 euro l’ora (1,55 a seguire).