Sciopero 9 ottobre in Emilia Romagna: bus a rischio, gli orari garantiti

Bologna, 3 ottobre 2023 - Lunedì nero per i trasporti. Braccia incrociate per tutto il settore Tpl che rivendica insieme al Sindacato di base lo sciopero nazionale di 24 ore, prima fissato per il 29 settembre e poi differito a lunedì 9 ottobre, in seguito alla precettazione firmata dal ministro Matteo Salvini. Vediamo perché si sciopera e quali sono le fasce garantite in Emilia Romagna, provincia per provincia.

Motivazioni dello sciopero

Lo sciopero di 24 ore è indetto per diversi motivi tra cui la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, il blocco delle spese militari, il superamento dei salari d’ingresso, il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Trasporto pubblico locale, la sicurezza dei lavoratori, l’introduzione del salario minimo, il libero esercizio del diritto di sciopero.

Ad agitare i sindacati, inoltre, lo scontro con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che, per la seconda volta, è intervenuto firmando la precettazione dello sciopero e riducendo la mobilitazione a quattro ore. “Quattro ore non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti - aveva replicato Usb in una nota in merito allo sciopero del 29 settembre poi posticipato - per permettere a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza e manifestare il loro dissenso; una giornata, quella del 9 ottobre 2023, che per tutti gli autoferrotranvieri si trasforma in un grande impegno di mobilitazione per il diritto dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”.

Sciopero Tper: gli orari garantiti a Bologna, Imola e Ferrara

Le fasce di garanzia saranno dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Lo sciopero coinvolgerà anche il People Mover di Bologna. Le corse del “Marconi Express” potrebbero non essere garantite dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Per le linee urbane di Imola, invece, saranno garantite tutte le corse fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera.

Infine, per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Sciopero Seta: gli orari garantiti a Modena, Reggio Emilia e Piacenza

A Modena il servizio urbano sarà garantito dalle 6:30 alle 8:30 e dalle 12 alle 16, mentre il servizio extraurbano dalle 6 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 16. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.

A Piacenza, il servizio urbano sarà garantito dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15, mentre il servizio extraurbano da inizio servizio fino alle 8:30 e dalle 12 alle 15. Anche in questo caso, potrebbero verificarsi possibili astensioni nelle fasce orarie restanti.

Infine, a Reggio Emilia il servizio urbano ed extraurbano potrà vedere possibili astensioni dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 a fine servizio.

Sciopero Tep: gli orari garantiti a Parma

Le linee garantite del Servizio Urbano Happy Bus mattino riguardano tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.10 alle 14.40. Per quanto riguarda il Servizio Extraurbano Pronto Bus Extraurbano saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.45; e dalle 12.10 alle 14.55. Per entrambi i servizi, le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea.

Sciopero Start: gli orari garantiti a Rimini, Ravenna e Forlì Cesena

Anche Start aderisce allo sciopero di lunedì 9 ottobre. Le fasce orarie durante le quali è garantito il servizio sono le seguenti:

Ravenna: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12 alle 15 (compreso il traghetto) Rimini: dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16 Forlì-Cesena: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13 alle 16