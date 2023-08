Vola il prezzo della casa al mare: boom di investimenti in Riviera

Una delle forme di investimento preferite dai risparmiatori che scelgono il "mattone" è l’acquisto della casa per le vacanze. In Emilia Romagna crescono del 2,5% i valori delle case al mare. Un’indagine condotta da Tecnocasa evidenzia che è la provincia di Forlì a mettere a segno l’aumento maggiore (+4,0%), seguita dalle province di Rimini (+2,5%) e Ravenna (+1,5%).

A Cesenatico i prezzi aumentano a causa di una domanda che, dopo il lockdown, non ha conosciuto freni a fronte di una bassa offerta. Questo ha portato alla determinazione di prezzi intorno a 3.500-4.000 euro al metro quadro, con punte di 3.800 per le poche soluzioni di nuova costruzione disponibili. La ricerca di casa vacanza si concentra soprattutto nella zona centrale e nel Porto Canale. Si chiedono immobili con due camere da letto dal valore compreso tra 250 e 300 mila euro, possibilmente dotati di sfogo esterno. La zona centrale è quella scelta da chi desidera acquistare una tipica casa dei pescatori e che si scambia a prezzi medi di 3500 euro al mq, con punte di 4.000 euro al metro per le tipologie posizionate fronte mare.

A Cervia e Pinarella il mercato immobiliare della casa vacanza registra un aumento dei prezzi immobiliari del 3,1% dovuto all’immissione di soluzioni nuove sul mercato, i cui valori sono saliti a causa dell’aumento dei costi di costruzione. A differenza di Tagliata, Pinarella è la località con i prezzi più elevati perché servita e vicina al centro. Tagliata sconta prezzi più bassi per la posizione più defilata. Uno dei punti di forza della zona è la presenza della pista ciclabile che collega Cesenatico, Lido di Savio e Cervia a Milano Marittima. In aumento la domanda per investimento di casa vacanza alla luce della forte richiesta di affitti estivi. Si è creata una polarizzazione della domanda per cui ci sono richieste sotto i 400 mila euro e superiori a 500 mila. Quest’ultimo budget consente di cercare soprattutto case indipendenti e appartamenti di nuova costruzione.

Sono stabili i prezzi degli immobili a Milano Marittima anche se, nella prima parte del 2023, si registra un rallentamento della domanda, dovuta forse a una maggiore prudenza. Il budget medio di chi cerca un bilocale si aggira intorno a 300 mila euro. In centro, la zona più costosa, i prezzi possono arrivare a 6.000 euro al mq con una media di 4.000-4.500 euro al metro. Nel quartiere Amati si acquista a 3.000 euro al metro. La casa vacanza è ricercata da famiglie residenti in Emilia e in Lombardia. Nella seconda parte del 2022 le quotazioni immobiliari di Bellaria sono aumentate del 5,9%. A cercare casa numerosi milanesi che si trasferiscono per vivere, acquistando dal bilocale alla soluzione indipendente. L’offerta si riduce. Per un bilocale si spendono intorno a 160-170 mila euro.

Salgono del 4,6% i prezzi delle case a Riccione: la domanda è in salita e l’offerta ridotta, nonostante diversi interventi di nuova costruzione nella fascia mare al di sotto della linea ferroviaria. Ci sono prezzi di 4.000-5.000 euro al mq con picchi di 7.000 euro in viale Ceccarini, zona Porto e Abissinia. Anche in questo caso la ricerca di casa vacanza, effettuata prevalentemente da emiliani, lombardi e umbri, registra un interesse sempre crescente per le nuove costruzioni alla luce della maggiore sensibilizzazione verso il risparmio energetico. Presenti numerosi investitori che acquistano sia immobili da affittare durante il periodo estivo sia negozi su viale Dante e viale Ceccarini, chiedendo rendimenti annui lordi intorno al 6-7%. Le locazioni estive registrano canoni settimanali di 1.000 euro a giugno e settembre, 1.500 euro a luglio e 2.000 euro ad agosto. Vanno avanti i lavori per la costruzione di condhotel, strutture in cui coesistono appartamenti destinati a casa vacanza e ad abitazione principale.