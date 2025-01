Orrore a Reggio Emilia: "Violentata a 14 anni dai miei compagni di scuola"

Derisa, accerchiata e poi violentata in un parco di Reggio Emilia da un gruppetto di ragazzini poco più grandi di lei e che ben conosce, frequentando la stessa scuola. Francesca (nome di fantasia), 14 anni, torna a casa e si chiude in sé stessa. Chiede di cambiare istituto e dopo qualche giorno si decide a raccontare tutto ai genitori che presentano una sofferta denuncia alla polizia di Stato.

Partono le indagini e gli agenti della squadra mobile della questura reggiana identificano tre ragazzi di 15 e 16 anni. Ora sono indagati dalla procura del tribunale dei minori di Bologna e dovranno ranno rispondere dei reati di stalking e violenza sessuale.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, da mesi l’adolescente veniva vessata dalla banda. Prese in giro, scherzi di cattivo gusto e veri e propri atti di bullismo. Poi l’episodio clou che risalirebbe alla sera del 29 dicembre scorso. Francesca sta camminando al Campo di Marte, un parco molto frequentato nella prima periferia della città, già tristemente noto per uno stupro avvenuto nel 2012 ai danni di una 47enne algerina. All’improvviso si imbatte nei suoi aguzzini. Li vede da lontano, cerca di accelerare il passo e di evitarli. Ma è troppo tardi: i giovani si accorgono di lei e le mettono gli occhi addosso. Prima danno sfogo ad una serie di commenti a sfondo sessuale, poi la accerchiano e infine la molestano, palpeggiandola. Dopo qualche minuto Francesca riesce a divincolarsi e a fuggire. Torna a casa sconvolta. Subito non dice niente a nessuno. Nei giorni successivi però scoppia a piangere e si confida ai genitori partendo da una richiesta: "Non voglio più andare in quella scuola e incontrarli". Mamma e papà corrono in questura a denunciare tutto. Scatta l’inchiesta e la polizia identifica i tre presunti molestatori.

