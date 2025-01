A Mondavio tavola rotonda sui sapori delle Marche

Decollerà domani da Mondavio una serie di incontri del progetto ‘Sapori delle Marche Rurali’, che unisce i sei Gal (Gruppi di Azione Locale) regionali per la valorizzazione del prodotto turistico marchigiano attraverso l’enogastronomia. Questo appuntamento d’esordio è in programma per le 10 alla sala consiliare del municipio, in piazza Matteotti.

"Dopo il primo ciclo di incontri tenutosi a settembre 2024 in cui si sono raccolte le indicazioni e gli spunti degli operatori e dopo il lavoro di ricerca e contatto dei product manager – evidenziano i promotori -, questa seconda serie di incontri ha l’obiettivo di condividere la strategia elaborata per costruire un nuovo turismo enogastronomico nelle Marche. Il ben-essere e il ben vivere viene declinato attraverso i tre pilastri della ‘qualità’, ‘sapienza’ e ‘biodiversità’, presentando la nostra regione con un’offerta turistica enogastronomica di eccellenza, dove i sapori diventano punto di incontro con il territorio e la tradizione".

"Proprio in quest’ottica – aggiunge la nota - produttori, aziende agricole, commercianti di tartufi, cantine, ristoratori, guide, tour operator, professionisti del turismo e dell’accoglienza diventano protagonisti del progetto che sarà al centro di importanti azioni di promozione. Dal lavoro del team di progetto e dal lavoro che ha unito servizi, operatori e offerte, si stanno costruendo e aggregando itinerari turistici ed esperienze ad alto valore aggiunto, concepiti seguendo i trend più attuali del mercato turistico. A essere toccati sono mondi come quelli dell’olio, del vino, della birra o del tartufo sviluppando percorsi che mettono insieme gli attori della filiera e uniscono la regione da nord a sud. Tutti gli operatori sono invitati a partecipare per portare il proprio contributo e riuscire così a rappresentare a pieno il grande patrimonio enogastronomico".