A Mondolfo attività green nelle scuole

Proseguono e si rafforzano le iniziative ambientali promosse nelle scuole dall’assessorato mondolfese che ha al vertice Filomena Tiritiello (foto). All’inizio di ogni anno scolastico sono consegnate le borracce ‘plastic rree’ ai bambini di prima elementare e poi vengono proposte durante tutti i mesi a seguire attività di responsabilizzazione sui temi green. Tra queste l’adesione alla campagna ‘Puliamo il Mondo’ di Legambiente, durante la quale gli studenti, accompagnati da una guida ambientale, ripuliscono alcune zone del territorio dai rifiuti abbandonati, prendendo coscienza che la natura è di tutti e che ognuno è responsabile della sua conservazione. Inoltre, in collaborazione con il gestore della raccolta differenziata, i ragazzi sono stati coinvolti in un ‘role playing’ educativo sul rispetto del nostro habitat. Per l’iniziativa ‘M’illumino di meno’ si è svolta una passeggiata con le torce insieme alle educatrici dell’asilo nido comunale ‘Brontolo’ e alle famiglie e un altro progetto ha visto il coinvolgimento di un’esperta apicoltrice, che ha insegnato agli studenti l’importanza della biodiversità, organizzando laboratori di classe, mostrando un’arnia didattica e facendo loro assaggiare il miele.

L’Ufficio Ambiente ha anche collaborato con l’istituto comprensivo ‘Faà di Bruno’ alla realizzazione di un orto didattico di agricoltura 4.0 e nei giorni scorsi si sono svolte le passeggiate dell’iniziativa ‘Tutti a scuola a piedi o in bici’. Nel mese di giugno, infine, agli alunni delle scuole medie ‘Fermi’ sarà proposta un’esperienza di orienteering, che favorisce un’attività sportiva rispettosa del corpo e dell’ambiente.

s.fr.