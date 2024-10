A Pulire il mondo si inizia da piccoli. In campo i ragazzi della "Gentile"

Centocinquanta piccoli scolari, Comune, Legambiente e Aset: tutti insieme appassionatamente per insegnare agli adulti il valore dell’Ambiente. E’ ripartito ieri mattina dalla scuola Gentile il nuovo ciclo di appuntamenti di ‘Puliamo il Mondo’, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente che ogni anno chiama a raccolta cittadini di tutte le età, insieme ad aziende e amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati spazi urbani, spiagge e sponde dei fiumi. La campagna nazionale è iniziata a settembre, ma sono ancora tante le realtà locali che in questi giorni stanno promuovendo iniziative speciali. Tra queste c’è anche Fano che da ieri e fino a giovedì 14 novembre stimolerà i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie a farsi ambasciatori e garanti dell’educazione ambientale nelle proprie famiglie. Un vero percorso di cittadinanza attiva curato da Legambiente Fano - Circolo Idefix con il supporto di Aset spa (che fornisce anche il necessario per la raccolta) che dopo la scuola Gentile, toccherà l’istituto Gandiglio (il 7 novembre), la scuola Montesi (14 novembre) e l’accoppiata Montesi-Rodari il 28 novembre (prima l’una poi l’altra).

"Puliamo il mondo è il più grande appuntamento di volontariato ambientale in Italia e coinvolge milioni di persone – spiega Pamela Canistro referente del circolo Idefix –. A Fano cerchiamo di fare qualcosa di più, cioè entriamo nelle scuole per fare lezioni di educazione civica e ambiente, prima uscire per la raccolta, proprio per fare capire ai ragazzi l’importanza di ciò che andremo a fare, cioè la pulizia degli spazi comuni. Questo perché siamo convinti che sia fondamentale educare i più piccoli che a loro volta trasmetteranno questi insegnamenti ai più grandi". "Partecipiamo a ’Puliamo il mondo’ con entusiasmo, condividendone i principi e augurandoci che l’entusiasmo di Legambiente sia contagioso – commenta il vicesindaco Loretta Manocchi, presente con l’assessore ai Servizi educativi Loredana Maria Laura Maghernino – Il tanto invocato cambiamento passa per iniziative come questa: la coscienza ambientale di domani va formata nelle scuole di oggi".

ti.pe.