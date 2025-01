A Sant’Orso il distributore con la voce di Cevoli

Fare benzina non è mai stato così spassoso. Da pochi giorni infatti il Q8 di Sant’Orso si è arricchito di un ospite d’eccezione. Si sa infatti che Paolo Cevoli, noto comico romagnolo, ha collaborato con alcune campagne pubblicitarie per Q8 in cui interpreta personaggi divertenti che spiegano le funzionalità dei loro distributori di benzina. Ed ora quei video sono arrivati anche a Fano, rendendo il messaggio di istruzioni al rifornimento delle colonnine, ironico e memorabile.

Con il suo stile unico Cevoli guida infatti gli automobilisti nelle operazioni di rifornimento, trasformando un momento ordinario in qualcosa di decisamente originale. Tra accenti romagnoli e battute irresistibili, le istruzioni non sono mai state così piacevoli da ascoltare. Il distributore Q8 di Sant’Orso si inserisce così in una serie di punti vendita che adottano questa iniziativa innovativa, portando un sorriso a tutti coloro che passano di lì.

Che si tratti di benzina o diesel, il vero carburante per affrontare la giornata è l’umorismo contagioso di Cevoli. E così il rifornimento diventa meno noioso e più spassoso. E come direbbe lui: "Che bel vivere, che bel sentir!"

Tiziana Petrelli