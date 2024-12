Allarme lupi, stretta del sindaco: "Non lasciate cibo fuori casa"

Vietato lasciare cibo fuori dalle abitazioni perché potrebbe attirare i lupi. Lo dispone un’ordinanza del sindaco, Luca Serfilippi, che giunge dopo i numerosi avvistamenti e gli attacchi agli animali domestici, per contrastare la presenza dei lupi in città. La decisione, si spiega nel documento, è stata assunta in collaborazione con le autorità competenti, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, preservare l’equilibrio ambientale e rispettare le normative sulla protezione della fauna selvatica. Della presenza non sempre gradita dei lupi si era parlato domenica su queste colonne, descrivendo grazie alle testimonianze il fenomeno in alcuni quartieri periferici, tra cui il Vallato. A lamentarsi erano stati soprattutto i proprietari di animali domestici, che avevano subito attacchi ai loro cani e gatti. E sulla questione erano intervenuti Giuseppe Curina, presidente dell’oasi faunistica del Canale Albani, e Cristian Gori, biologo dell’associazione Argonauta. Entrambi avevano sconsigliato di avvicinare i lupi, citando come conseguenza alcuni casi di attacchi avvenuti a Vasto e Otranto.

Il primo cittadino ha spiegato che "negli ultimi mesi, la presenza di lupi è stata accertata nel nostro territorio, grazie all’utilizzo di fototrappole installate dalla Regione su iniziativa dell’assessore regionale Andrea Antonini. Numerose segnalazioni dai quartieri San Lazzaro, Vallato e Sant’Orso hanno inoltre confermato episodi di predazione su piccoli animali domestici, documentati con filmati e ritrovamenti di resti". Dunque, per affrontare la situazione, l’ordinanza introduce una serie di misure specifiche. Tra queste, il divieto di lasciare cibo all’esterno delle abitazioni, ad eccezione di quello destinato alle colonie feline gestite da referenti ufficiali, per evitare che i lupi si abituino a frequentare le aree urbane. Inoltre, viene imposto l’obbligo di custodire gatti e cani di piccola taglia all’interno delle abitazioni durante le ore notturne, dal tramonto all’alba, e di tenere sempre i cani al guinzaglio. Si richiede anche una corretta gestione dei rifiuti organici, per evitare che diventino un’attrattiva per i lupi. "La sicurezza dei cittadini e dei loro animali – ha concluso il sindaco - è una priorità assoluta. Tuttavia, è fondamentale agire nel pieno rispetto delle normative ambientali e del ruolo cruciale che la biodiversità svolge nell’ecosistema. Ringrazio i cittadini che hanno segnalato avvistamenti ed episodi, contribuendo al monitoraggio".

Marco D’Errico