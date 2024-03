Alma Manoni: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

Torna con un punticino l’Alma dalla trasferta di Piedimonte Matese che non modifica la propria classifica – i granata rimangono sempre terz’ultimi – ma che è servito se non altro a rintuzzare le velleità di rimonta dei campani. Una missione compiuta a metà, insomma, che comunque ha soddisfatto mister Manoni, alla sua seconda uscita sulla panchina fanese.

"Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno – ha detto il tecnico di San Benedetto del Tronto – per cui sono orgoglioso della prestazione che hanno fatto i ragazzi. Diciamo che abbiamo compiuto un altro passettino in avanti verso il nostro obiettivo che è la salvezza". In una gara tutto sommato equilibrata, il Fano può vantare il palo colpito da Coulibaly e un altro paio di grosse occasioni che avrebbero potuto dare una svolta al match. Resta il fatto che i granata hanno davvero sfruttato poco i due recuperi infrasettimanali, raccogliendo appena un punto, mentre si sarebbero dovute sfruttare meglio le gare contro Notaresco e Matese. Per fortuna in mezzo c’è stata la sonante vittoria di domenica contro il Chieti che ha contribuito a ridare fiducia ed un po’ di entusiasmo a tutto l’ambiente granata tutto proteso verso la conquista di una salvezza che ancora appare piuttosto complicata.

"Non si può conquistare la salvezza dopo due partite – ha confermato mister Manolo Manoni, il campionato ci propone ancora 9 gare da giocare, per cui con il pareggio di Piedimonte Matese diamo continuità ai risultati e acquisiamo certezze che in questo momento del campionato sono fondamentali". E il Fano ha assolutamente bisogno di ritrovarsi perché dopo il ciclo di quattro partite ogni tre giorni, adesso è atteso da un tour de force di ben altro tenore: il dover affrontare cioè, una dietro l’altra, tre formazioni che navigano nei piani alti della classifica. Domenica, infatti, l’Alma andrà a far visita all’Aquila, formazione terza in classifica, poi sette giorni dopo riceverà al "Mancini" la capolista Campobasso e infine domenica 24 marzo se la dovrà vedere con la Vigor Senigallia, in un derby che, a quel punto della stagione, varrà davvero moltissimo. Tre match uno più difficile dell’altro, nei quali i granata dovranno cercare di rimediare quei punti che hanno perso per strada nelle ultime settimane se vorranno mantenere intatte le chance di giocarsi la salvezza fino alla fine. In questo momento la salvezza passerebbe per i playout e l’Alma deve cercare di conquistare la migliore posizione possibile per potersi giocare eventualmente in casa e da posizione di favorita le sue possibilità. Un piccolo vantaggio sarà comunque rappresentato dal fatto che già per la trasferta contro L’Aquila mister Manoni potrà contare sul rientro di Mancini che ha scontato la giornata di squalifica e molto probabilmente anche sul recupero dell’altro difensore centrale Riggioni se lo staff medico darà l’ok per il suo impiego. In questo modo il reparto difensivo, che col Matese era piuttosto "inventato", tornerà ad avere i suoi titolari con grande soddisfazione per il tecnico.

sil.cla.