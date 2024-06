Alma più vicina al primo colpo: La Vecchia. Il fantasista è nelle mire di mister Aiello

Giuseppe La Vecchia, classe 2005, trequartista, ultima stagione all’Albenga, potrebbe essere il primo acquisto dell’Alma per la prossima stagione. Il fantasista cresciuto nelle giovanili di Torino e Monza, piace a mister Antonio Aiello che lo ha allenato proprio nella città ligure e che quindi avrebbe deciso di averlo con sé anche nell’avventura coi granata.

Bisognerà vedere adesso se il giovane 19enne accetterà di spostarsi a Fano e di scendere di categoria, dopo aver debuttato in D con 14 presenze e 1 rete. Sul tappeto resta comunque prioritario per il Fano chiudere le pendenze economiche con i giocatori e i dipendenti della società, una questione che è indispensabile risolvere per poter procedere all’iscrizione all’Eccellenza e per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D. Il presidente del club granata ha cominciato a pagare, ma finora sono stati saldati solo i giocatori più giovani che avevano accordi poco onerosi. La "road map" adesso prevede una seconda fase per questo fine settimana quando Salvatore Guida dovrà incontrare i giocatori più anziani, vale a dire Urbinati, Gonzalez, Guerrieri, Padovani e infine una terza all’inizio della prossima settimana. Come si vede dunque la strada è ancora lunga e potrebbe rivelarsi in salita se dovessero sorgere contenziosi sugli accordi pattuiti. I tifosi fanesi sono giustamente preoccupati per questa situazione di stallo e paventano dubbi sul futuro della società di via Toscanini. Di tempo per sistemare le cose in casa Alma ancora ce n’è a sufficienza, - per iscrizioni e ripescaggi se ne parla a luglio - ma sarebbe meglio saldare i conti il più presto possibile in modo da dedicarsi con maggiore calma alla programmazione del prossimo campionato. Gli sportivi si attendono segnali in questa direzione.

Torneo Lisippo. È l’Aurora Jesi ad aggiudicarsi la Va edizione del Torneo Lisippo riservato alla categoria Esordienti e organizzato dall’associazione Carissimi 2016 col patrocinio del Comune di Fano e il sostegno dell’Avis, Panathlon Club e Us Fortuna che ha concesso l’impianto sportivo di Gimarra. La formazione ha sconfitto in una finale senza storia, per 6-0, il Giovane Sant’Orso, dopo aver superato di misura in semifinale la Vigor Senigallia per 1-0.

Il Sant’Orso invece si era conquistato il diritto a giocarsi la finale dopo una entusiasmante gara contro la Real Metauro, superata solo ai calci di rigore (7-5), dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul 3-3. Nella finalina per il terzo posto la Vigor Senigallia ha superato la Real Metauro per 4-2. A chiusura del torneo, che era stato aperto dall’ex granata nonché capocannoniere in Serie A con Brescia e Piacenza Dario Hubner, le premiazioni sulle note musicali di "We are the champions" con il presidente del Panathlon Club di Fano Francesco Savelli che ha assegnato il premio Fair Play alla U.S. Valfoglia quale squadra che ha fatto emergere il miglior spirito sportivo e correttezza sia in campo che fuori.

sil.cla.