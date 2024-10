Ambasciatori di eccellenza. Premiati nove imprenditori

Premiati gli "ambasciatori" delle eccellenze del territorio: 9 imprenditori che ieri mattina hanno raccontato la loro storia attraverso i prodotti "speciali" che produco, "piccoli e grandi tesori – ha sottolineato Sergio Ferri che ha condotto l’iniziativa – delle nostre terre". L’evento è voluto da Luciano Cecchini presidente di Alberghi Consorziati e da Confcommercio di Fano e provinciale. Tra le esperienze imprenditoriali raccontate anche l’azienda vitivinicola Lucarelli di Cartoceto rappresentata ieri dal giovane Federico (quarta generazione) al quale è stata consegnata la pergamena dal direttore provinciale di Confcommercio Amerigo Varotti. Ad aprire le premiazioni l’assessore regionale Francesco Baldelli che ha sottolineato "l’importanza degli interventi infrastrutturali per rendere competitive le imprese marchigiane".

All’assessore il compito di consegnare il premio a Michelina e Sabrina di Olivalab di Colli del Tronto che propongono, tra le altre cose, le artigianali olive al baccalà. E che dire della deliziosa porchetta "La Rovere" di Calcinelli, sul campo da 40 anni. Sono pescatori dal 1920, ma oggi l’impresa "Antonio Gaudenzi"è conosciuta anche per le lasagne al sapore di mare, il burger di pesce e naturalmente il brodetto.

Tra tante bontà non potevano mancare le dolcezze della pasticceria di Matteo e Fabio Cavazzoni. Altrettanto stupefacenti il formaggio "Il Frontone" del caseificio Gian Marco Ginelli di Frontone, le diverse tipologie di miele che propone l’azienda di Urbino Gabannini e il pane, i biscotti, le torte e le pizze della storica panetteria "Marziano Renna", in via Arco d’Augusto, aperta dal 1956 ed oggi gestita dal signor Marziano con il figlio Marco. Presenti alla cerimonia il sindaco Luca Serfilippi, l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi, il consigliere regionale Renato Claudio Minardi e la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini. "Un momento per celebrare – ha commentato il presidente Cecchini – i nostri tesori gastronomici".

an.mar.