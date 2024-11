Antiquariato, anche i piccoli diventano mercanti

Una nuova occasione, offerta ai piccoli cittadini fanesi, per vivere attivamente la città. Domenica parte un nuovo progetto all’interno della "Città delle bambine, dei bambini e dei ragazzi": nel consueto mercato dell’antiquariato che si tiene ogni seconda domenica del mese, troverà spazio anche il Mercatino dei Bambini e dei Ragazzi (dalle 9 alle 13 in piazza XX Settembre), in cui i più piccoli potranno scambiare o vendere giocattoli, libri, fumetti e piccoli oggetti creati da loro. Non saranno invece ammessi articoli che non rientrano nello spirito dell’evento, come abbigliamento o oggetti per la casa. "Un esempio educativo di riuso – afferma Loretta Manocchi, vicesindaco – che si allinea con il mercato dell’antiquariato e dell’hobby, offrendo ai giovani uno spazio da protagonisti in un evento finora rivolto agli adulti". L’amministrazione valuterà, in base all’esito, l’eventualità di estendere l’iniziativa anche ad altre date. I bambini dai 6 ai 13 anni avranno la possibilità di allestire gratuitamente uno spazio di scambio, seguendo alcune semplici regole. Per ciascun "baby venditore" sarà richiesta la supervisione di un adulto.