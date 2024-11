“Artemista“ al Circolo cittadino con due autori

S’inaugura alle 17, nel nuovo Circolo Cittadino di Palazzo Montevecchio (nella omonima via), lo spin off invernale di Artemista, la rassegna di artisti del territorio nata da un passatempo sviluppato su Facebook in tempo di Pandemia. Si intitola “Il Giardino di Narciso“ l’installazione curata da Samuele Bertini e Umberto Gennari, che pone a confronto le opere di un giovane scultore piobbichese, l’emozionante Andrea Rossi, affiancandolo ad una pietra miliare dell’arte visiva fanese, l’impalpabile Silvana Sisi.

Nella mostra (ingresso libero fino al 31 gennaio negli orari di apertura del circolo) si respira infatti un’atmosfera panista che immerge lo spettatore nei dintorni dello specchio d’acqua del protagonista, con curiosità e stupore, passando dalle piante esotiche, che incorniciano il palcoscenico, fino a curiosare l’attimo dopo la contemplazione del protagonista stesso. Narciso rompe l’acqua, forte della sua meraviglia e contamina tutto il suo giardino ristabilendo i nuovi canoni della vanità.