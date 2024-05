Attori speciali per ’Viva Verdi’ Mondavio celebra Giuseppe Verdi con lo spettacolo 'Viva Verdi! Il suono della vita, la musica della terra' a Sant'Andrea di Suasa, coinvolgendo attori e musicisti in un omaggio al genio poliedrico del compositore. Un'occasione unica nell'ambito della sua designazione come co-capitale italiana della cultura.