Bene Comune si riorganizza: "Il centrosinistra deve svoltare"

"Sociale-sanità; ambiente ed energia; viabilità e urbanistica; turismo, cultura, giovani". Sono i temi dei quattro gruppi di lavoro costituiti al termine dell’assemblea di Bene Comune che si è tenuta sabato nella sala della cultura. La lista civica conferma il proprio impegno per le regionali, seppure non con il proprio simbolo. "Siamo in attesa di capire – afferma Benini – se ci sarà la candidatura a presidente di Matteo Ricci e, nel caso, su quali argomenti. Come M5S Fano, con cui i rapporti sono ottimi, anche noi vogliamo ragionare sui temi ma al centrosinistra, verso cui siamo stati durissimi, chiediamo una svolta sulla sanità". E ancora sul Pd Fano e regionale: "Purtroppo le cose peggiori in questi ultimi anni le ha fatte proprio il Pd. Non dimentichiamoci l’interquartieri, i soldi persi per la Federiciana, la distruzione dell’anfiteatro Rastatt e l’immobilismo sull’ambiente e le energie rinnovabili". E ancora. "Superato l’ospedale unico, quale sarà la politica sanitaria del Pd, quali gli investimenti e le priorità? Quali le risposte per l’entroterra? L’ospedale di Pergola dell’assessore regionale Baldelli o i servizi di base che chiedono i cittadini?" In attesa che il quadro politico si rischiari, la lista civica ha eletto i propri organi direttivi: confermati ai vertici Carlo De Marchi (presidente onorario), Barbara Bellini (presidente) e Luciano Benini (coordinatore politico) mentre il consiglio direttivo sarà formato da Saara Tabarretti, Matteo Giuliani, Cristiana De Bernardis, Davide Alimenti, Giovanni Tonelli, Chiara Iacucci, Marco Labbate.