Biroccini, la corsa più pazza del mondo incorona ’La culla’

Pubblico numerosissimo ed entusiasta per l’avvincete ‘Christmas race’, la corsa dei biroccini ‘truccati’ che domenica a Mondolfo ha caratterizzato la giornata conclusiva del ‘Natale più Bello nel Borgo più Bello’ griffato Pro Loco Tre Colli. Quattordici i fantasiosi mezzi in gara, col successo nella classifica della velocità andato al biroccino ‘La culla’ (foto a sinistra) di Cristian e Romina Stefanelli con Enrico Fornaciari, che ha coperto il percorso in 17 secondi e 4 centesimi. Il premio ‘social’, invece, al ‘Caplett racing team’ (foto a destra), che ha proposto un pentolone a ruote con dentro dei maxi cappelletti ‘umani’. E il piatto tipico del Natale ha ispirato anche il biroccino più bello, denominato ‘En voi magnà do caplett?’ del ‘Bassotti e Palazzesi racing team’: una tavola imbandita con mega ‘tortellini’ e candelabro. Premiato per la simpatia il biroccino ‘Natalieno’ di Maurizio, detto Mau.

s.fr.