Calcinelli, incendio alla Simon

Calcinelli (Pesaro e Urbino) 1 febbraio 2017- Pompieri in azione alla Simon di Calcinelli per un incendio. Una densa nube di fumo bianco si è alzata poco prima delle 18.30 dallo stabile che si trova nella zona tra l'A&O e la superstrada, abbandonato da almeno 10 anni. Paura tra i residenti di via Kennedy e delle case lì accanto. Quattro vecchie mura vuote piene solo di scartoffie che hanno preso fuoco assieme al tetto, per cause ancora da accertare. E' una ditta, la Simon, che negli anni 80 assieme alla Isa infissi ha fatto la storia e l'economia di Calcinelli dando lavoro a centinaia di famiglie di tutto il territorio. E che ora, dopo il fallimento ufficiale, è soggetta all'incursione di vandali e coppiette in cerca di intimità. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Fano anche i Carabinieri di Saltara.

ti.pe.