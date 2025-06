La Fano che non ti aspetti nella Passeggiata del Fai

Aneddoti e curiosità sulla Fano del passato, dai dazi pontifici e alle barzellette dell’800. Tutto questo nella "Passeggiata RomAntica" del Fai, oggi pomeriggio, alle 18. Dopo il successo del marzo scorso con "La notte da paura", la passeggiata notturna per il centro di Fano all’insegna dei fantasmi, degli spettri e delle figure evanescenti che, secondo le leggende popolari, animano i palazzi storici e vie cittadine, il gruppo Fai di Fano ha deciso di fare il bis: questa volta propone la "Passeggiata RomAntica".

L’itinerario si svolge da piazza XX Settembre, punto di partenza, alla Darsena Borghese, passando per il Pincio: un percorso di un’ora e mezza accompagnati anche questa volta dalla voce narrante di Marco Orsini, cartografo comunale, che racconterà episodi poco noti ed aneddoti curiosi del passato. "Non si tratterà di un racconto storico vero e proprio – spiegano gli organizzatori – ma di una narrazione che ripercorre una serie di episodi significativi dei secoli passati offrendo alcuni spunti per comprendere le vicissitudini che hanno caratterizzato la città".

"Parleremo di simboli e toponimi, interpreteremo il significato – spiega lo stesso Orsini – di alcuni marmi posti lungo il percorso. Sveleremo curiosità sull’Arco d’Augusto, sulla storia del Pincio, sulle mura romane, sull’importanza della Darsena Borghese, anche come luogo di incontro dei portolotti dove, grazie alla presenza del lavatoio, nascevano storie d’amore". E in tempi di dazi non poteva mancare il riferimento "alla cinta daziaria e ai dazi applicati dalle guardie pontificie – ricorda Orsini – sui prodotti agricoli venduti. Racconteremo anche delle osterie di Fortunin e del Coraggio e dell’origine dei loro nomi, luoghi ormai scomparsi. Piccole e originali notizie selezionate leggendo gli scritti degli storici fanesi. Riporteremo anche alcune barzellette con cui i fanesi dell’800 ironizzavano sulle loro sventure".

Una passeggiata simpatica e spensierata della durata di un’ora e mezza adatta ai fanesi e ai turisti. L’appuntamento è in piazza XX Settembre, oggi pomeriggio alle 18, un’occasione per ascoltare la storia di Fano in modo insolito e certamente non noioso: l’ora e mezza volerà velocemente. Chi ne abbia voglia, dopo la passeggiata, può continuare la chiacchiera con i protagonisti al Pino Bar con l’apericena: contributo 25 euro, iscrizione per l’apericena alla Libreria Mondadori punto Fai di Fano.

Anna Marchetti