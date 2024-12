Cioccovisciola 2024 a Pergola: Gabriel Garko ospite d'eccezione alla festa del cioccolato

Decolla stamattina con un ospite d’eccezione, l’attore e modello Gabriel Garko, l’edizione 2024 della ‘Cioccovisciola’, la festa del cioccolato e del visciolato di Pergola. Due giornate, quelle di oggi e domani, tutte da vivere e gustare nel cuore della città, tra stand espositivi con i migliori maestri cioccolatieri e i produttori del tipico visciolato (vino di visciole), pasticceria di qualità, mercatini, spettacoli e musica.

Attesissimo ospite, come detto, Gabriel Garko, uno degli attori più noti e amati del panorama italiano. Arriverà a Pergola intorno alle 11 odierne per visitare la città e la festa, per poi soffermarsi per foto e autografi. "Un ritorno in grande stile per la ‘Cioccovisciola’ – sottolinea il vicesindaco, on. Antonio Baldelli - con un’atmosfera che richiama la magia e il calore delle tradizioni".

Alle 10 l’apertura degli stand e dei mercatini. Poi un susseguirsi di iniziative, tra le quali l’esibizione della banda cittadina Escobar e, nel pomeriggio, l’apertura della pista di ghiaccio, grande novità di questa edizione, che rimarrà allestita in piazza Ginevri per tutte le festività, il workshop di ghirlande natalizie, lo show cooking dei maestri cioccolatieri, la manifestazione dei bambini dell’istituto comprensivo ‘Binotti’, l’accensione delle luminarie, il concerto del Fano Gospel Choir e l’aperitivo d’eccellenza, dalle 18,45, con il maestro di pizza napoletana Luciano Sorbillo, già protagonista di una gustosa performance alla Fiera Nazionale del Tartufo di ottobre scorso.

Per domani, tra le altre proposte, vanno evidenziate la masterclass dei maestri cioccolatieri (dalle 15 in piazza IV Novembre), il concerto del Coro Melodic (15,30, Chiesa di Sant’Andrea Apostolo), l’intrattenimento musicale itinerante dell’Angel Voices Choir e lo spettacolo Christmas Circus dalle 17,30 in piazza Fulvi.