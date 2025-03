Colapesce Dimartino a Sopravento

Dopo il successo della prima edizione, torna a Fano Sopravènto, il festival musicale con la direzione artistica di Colapesce e Dimartino. L’appuntamento è fissato per il 23, 24 e 25 maggio. Il festival, che unisce musica, arte e cultura, è organizzato da Rebel House, la casa di produzione culturale con sede tra Fano e Pergola, e anche in questa seconda edizione si propone di portare alla ribalta artisti di grande valore ma poco conosciuti dal grande pubblico, grazie alla fama dei suoi direttori, due tra i protagonisti più apprezzati della scena musicale italiana contemporanea.

"Abbiamo voluto creare un evento che valorizzi la musica di qualità, con un focus su talenti emergenti e meno mainstream", ha dichiarato Mattia Priori, direttore creativo di Rebel House. "Il nostro obiettivo è sfidare la visione comune che separa cultura e business, dimostrando che è possibile coniugare entrambi in un progetto vincente e sostenibile". Nel corso della tre giorni, si susseguiranno concerti, performance live e incontri con gli artisti, che permetteranno al pubblico di entrare in contatto diretto con la musica e la creatività. Colapesce e Dimartino, oltre a curare la direzione artistica, potrebbero anche essere tra i protagonisti sul palco, dando il via a un’edizione ancora più coinvolgente rispetto alla precedente. La scelta di Fano non è casuale: la città è infatti riconosciuta dagli organizzatori per la sua tradizione culturale e per l’accoglienza che riserva agli eventi artistici. "Ed è proprio qui che vogliamo continuare a fare crescere Sopravènto", ha aggiunto Priori.

L’edizione 2024 aveva registrato un grande successo di pubblico e critica, coinvolgendo appassionati di musica, ma anche chi si avvicinava per la prima volta a sonorità più alternative. Sopravènto si inserisce in una stagione ricca di eventi firmati Rebel House, che oltre al festival ha in programma due concerti a Pergola, nella cornice di Palazzo Mattei Baldini, e una mostra a Milano, intitolata Pictures of You, che combina fotografia e tecnologia, offrendo un’esperienza immersiva che in passato ha già fatto centro.

Tiziana Petrelli