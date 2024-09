Colleziona 60 multe con l’autovelox: "Non sapevo li avessero riaccesi"

di Tiziana Petrelli

"Domani (oggi, ndr) depositiamo al Giudice di Pace di Fano un ricorso per decine e decine di verbali (autovelox) elevati ad un unico cittadino. Tutte multe prese in buona fede a Cuccurano. Perché era stato comunicato pubblicamente lo spegnimento di quell’impianto… ma poi è stato riattivato senza dire niente a nessuno. Preciso che sono diverse centinaia i ricorsi presentati e ancora nessuno discusso e giudicato".

Così Mario Gatto, presidente di Globoconsumatori (associazione di tutela dei cittadini con sede ad Alessandria) a cui un 60enne fanese ha dato incarico di tutelarlo opponendo ricorso ad una sessantina di multe che gli sono iniziate ad arrivare intorno alla metà di luglio. "E’ un caso emblematico e curioso - spiega Gatto - perché il mezzo è aziendale, ma il conducente oltre a quelle 43 ne ha ricevute altre 11 a nome proprio. Sottomano ne ho una da 161 euro, con 3 punti decurtati sulla patente per aver superato il limite di oltre 10 chilometri orari ma meno di 40. Per la precisione andava ai 63 chilometri orari". Il che significa che se le 54 multe fossero tutte identiche, il fanese dovrebbe alle casse comunali 8.694 euro e si vedrebbe ritirare la patente per colpa dei 162 punti da sottrarre ai 30 che ha sulla patente.

"In realtà sono 47 le multe prese mentre ero alla guida del furgone aziendale e 13 quelle prese con la mia auto - spiega l’uomo, che preferisce restare anonimo -. Col furgone ho fatto al massimo i 65 km/h con il limite di 50, perché avevo la merce da consegnare. Mentre poi con la mia macchina, tornando a casa, nello stesso punto andavo sempre dai 53 ai 55 chilometri orari, con la tolleranza. Perché sono rispettoso dei limiti. Tant’è che fino a pochi mesi fa abitavo a Carrara e sotto quel velox ci passavo almeno 8 volte al giorno: non avevo mai preso una multa".

A metà luglio, invece, hanno iniziato a piovere come coriandoli a Carnevale. "Sono andato dai vigili per lamentarmi di 4 multe e ho scoperto di averne prese 60 - prosegue l’uomo -. Faccio consegne di notte e ho il magazzino tra Cuccurano e Carrara. Quando hanno azionato gli impianti di Cuccurano e Metaurilia, il Comune lo aveva comunicato. Poi ad aprile ha comunicato che per la sentenza della Cassazione l’avevano spento per evitare ricorsi. E così sono stato meno attento alla guida, ma non che sia mai stato un pericolo. Ma perché non hanno avvisato quando li hanno riattivati?" Saputa dell’esistenza delle altre contravvenzioni, il fanese le ha ritirate tutte per risparmiare i soldi della notifica. "Ti dicono sempre che non vale la pena contestare, perché il ricorso costa 43 euro di bolli. Ma in un unico ricorso si possono mettere più verbali, fino a 1100 euro di sanzioni. Così mi hanno spiegato a Globoconsumatori".