Conto alla rovescia per l’ex Vittoria Colonna

Con i lavori di pulizia e sfalcio del verde all’ex-Vittoria Colonna è partito ufficialmente il conto alla rovescia per la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio del centro storico. Ieri mattina la cooperativa Nuovi Orizzonti ha dato il via alle attività di taglio e potatura per rendere fruibile l’area destinata a parcheggio, che ospiterà oltre 50 stalli per la sosta. "L’intervento - precisa l’assessore Alessio Curzi - ha incluso il taglio degli arbusti e la riduzione della siepe all’altezza del cancello, per consentire una maggiore visibilità dall’esterno verso l’interno".

"Restituiremo alla città uno spazio a lungo trascurato - aggiunge il sindaco Serfilippi -, trasformandolo in una risorsa strategica per il centro storico. Questo parcheggio sarà comodo, accessibile e, soprattutto, a pochi passi dal cuore della città, con un’ora di sosta gratuita per favorire i cittadini. Esprimo il nostro ringraziamento ad Invimit per aver provveduto alle spese economiche per realizzare questo intervento".

Parallelamente, è stato avviato un processo di riconversione della struttura dell’ex-Vittoria Colonna, che sarà progressivamente riqualificata per diventare un bene comune, restituendolo alla cittadinanza dopo anni di degrado. "Una volta che la Nuova Orizzonti avrà completato questa pulizia - conclude Curzi -, Aset avvierà gli interventi funzionali a realizzare il nuovo parcheggio che potrà contare su un nuovo sistema di illuminazione e di videosorveglianza". Nella foto il sopralluogo del sindaco Luca Serfilippi con gli assessori Gianluca Ilari e Alessio Curzi.

