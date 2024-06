Dagli anni Novanta rispuntano i Meganoidi

Un tuffo negli anni 90 con i ‘Supereroi contro la municipale’. Saranno infatti i Meganoidi ad inaugurare domani alle 21.15 il cartellone dei concerti estivi della Rocca Malatestiana. La rassegna Musicology live comincia infatti con loro, uno dei gruppi musicali italiani più seguiti negli anni Novanta, che portano in giro per l’Italia "Brucia ancora tour 2024". Il gruppo di Genova avrà come "spalla" giovani musicisti, ospiti anche loro: Smitch in blu Ray e Lapolveriera. Biglietti: posto unico in piedi 10 euro, vendita online su Liveticket.it e al botteghino del teatro. Nel giorno del concerto dalle ore 20 anche alla Rocca.