Dopo più di un mese dal delitto, il funerale di Ana Cristina

Il funerale di Ana Cristina Duarte Correia (foto), la mamma di origini brasiliane di 38 anni, massacrata a coltellate dal marito, nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorso, sarà celebrato martedì 15 ottobre alle 11,30, nella chiesa parrocchiale di Santa Croce, in via Alfredo Oriani, nella frazione di Calcinelli di Saltara, nel comune di Colli al Metauro. La donna venne pugnalata a morte, davanti ai tre figli minori, dal consorte, Ezio di Levrano, autista 54enne di origini pugliesi, arrestato dai carabinieri poco dopo il delitto e ora rinchiuso nel penitenziario di Villa Fastiggi a Pesaro.

L’ex deputata italo-brasiliana Renata Bueno, che ha assunto la difesa legale della famiglia della vittima, insieme all’avvocato Francesca Conte, si è anche occupata del disbrigo della pratiche burocratiche, organizzando la partecipazione al rito funebre della sorella e della nipote della vittima. La sepoltura avverrà al cimitero di Montemaggiore al Metauro. Era stata proprio l’avvocatessa Bueno che aveva denunciato il fatto che il corpo di Ana Cristina, a un mese dal delitto, non avesse ancora trovato pace in una degna sepoltura a causa di non meglio definiti problemi burocratici. I quali adesso, evidentemente, sono stati risolti.

Marco D’Errico